Первые дни лета ошарашат погодой: синоптики назвали точную дату нового похолодания в Украине

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 3 июня / © УНИАН

В среду, 3 июня, погода в Украине будет переменчивой: большинство областей накроют летние дожди с грозами, порывистым ветром и даже градом. В некоторых регионах станет прохладнее, тогда как на востоке сохранится сухая погода, а на западе из-за жары предупредили о высокой пожарной опасности.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 3 июня в Украину временно зайдет более холодный воздух.

В большинстве северных и центральных регионов, а также в Николаевской и Одесской областях дневная температура воздуха составит всего +17…+20 градусов тепла. В то же время на востоке, западе и на остальной территории юга будет значительно теплее — столбики термометров поднимутся до отметок +22…+26 градусов.

Как отмечает Диденко, ветер будет дуть преимущественно с юго-восточного направления. Жителям северных, центральных и южных областей стоит обратить внимание на безопасность, поскольку завтра там вероятны мощные шквалистые порывы.

В нескольких областях Украины 3 июня синоптики прогнозируют сильный ветер 3 июня / © Associated Press

«Дожди в среду пройдут практически повсеместно, правда, кратковременного характера. Исключение — в восточных областях будет преобладать сухая воздушная масса», — сообщает Диденко.

В столице 3 июня небо затянет облаками, возможен небольшой дождь, а юго-восточный ветер заметно усилится. Кроме того, в Киеве предполагается резкое, но временное похолодание — всего на одни сутки температура упадет до +17…+18 градусов, поэтому для выхода на улицу лучше подобрать комфортную теплую одежду.

В свою очередь глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в среду, 3 июня, юго-западный атмосферный фронт принесет кратковременные грозовые дожди, местами с градом и шквалами 17-22 м/с.

По прогнозу синоптика, во второй половине недели, погода останется нестабильной из-за столкновения восточного антициклона и европейского циклона. Балканский теплый и влажный воздух спровоцирует конвективные явления, когда стремительное поднятие воздушных масс образует кучево-дождевые облака.

«Запоминаем, во второй половине этой недели дожди будут типично летние — локальные, контрастные и капризные: в одном районе сухо, а в соседнем — ливень, гроза или даже град. Температурный фон повысится ночью 10-15º, днем 23-28º», — сообщает метеоролог.

По данным Украинского гидрометцентра, 3 июня ожидается умеренно-теплая погода, на Правобережье в зоне влияния атмосферного фронта увеличится облаков и пройдут дожди, на остальной территории осадки маловероятны. Будет облачно с кратковременными прояснениями.

«На Правобережье умеренные, ночью в Винницкой, Кировоградской и Одесской областях местами значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман», — прогнозируют в Укргидрометцентре.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +16 до +21 градуса тепла. На Закарпатье и крайнем юге страны будет жарко — там ожидается до +25 градусов выше нуля.

Погода в Украине 3 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 3 июня синоптики прогнозируют дожди. Погода будет облачной с кратковременными прояснениями.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +16 до +21 градуса выше нуля.

В Киеве ночью ожидается от +11 до +13, днем воздух прогреется до +16…+18 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 3 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 9-14 м/с.

Температура воздуха о области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

В Одессе ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +16 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов тепла.

Температура морской воды составит от +14 до +15 градусов выше нуля.

Погода во Львове

В среду, 3 июня, погоду на Львовщине будут определять юго-западные атмосферные фронты, сообщают в гидрометцентре. Ожидается переменная облачность.

Если ночью синоптики существенных осадков не предвидят, то днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром возможен туман.

Ветер будет дуть юго-восточный, который днем усилится от ночных 3-8 м/с до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов выше нуля, днем столбики термометров поднимутся до +21…+26 тепла.

Во Львове будет немного теплее: ожидается от +10 до +12 градусов тепла ночью и +23…+25 градусов тепла днем.

Из-за таких погодных условий ситуация с пожарной опасностью 3 июня будет неоднородной. В целом по региону она отсутствует (1-й класс), однако в городе Броды прогнозируют высокий 4-й класс, а в западной части территории — чрезвычайный 5-й класс.

При наличии открытого огня или других источников воспламенения существует большая угроза возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах.

© Укргидрометцентр

Погода в Харькове

На Харьковщине 3 июня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет юго-восточный и будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +26 градусов выше нуля.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +12 до +14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +22…+24 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр на 3 июня ожидается переменчивая погода. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем местами вероятны кратковременные дожди.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +7 до +12 градусов тепла;

днем ожидается от +18 до +23 градусов выше нуля.

В городе Днепр температура воздуха будет колебаться:

ночью от +10 до +12 градусов тепла;

днем от +20 до +22 градусов выше нуля.

