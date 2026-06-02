Перші дні літа ошелешать погодою: синоптики назвали точну дату нового похолодання в Україні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 3 червня / © УНІАН

У середу, 3 червня, погода в Україні буде мінливою: більшість областей накриють літні дощі з грозами, рвучким вітром і навіть градом. У деяких регіонах стане прохолодніше, тоді як на сході утримається суха погода, а на заході через спеку попередили про високу пожежну небезпеку.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 3 червня до України тимчасово зайде холодніше повітря.

У більшості північних і центральних регіонів, а також у Миколаївській та Одеській областях денна температура повітря становитиме всього +17…+20 градусів тепла. Водночас на сході, заході та на решті території півдня буде значно тепліше — стовпчики термометрів піднімуться до позначок +22…+26 градусів.

Як зазначає Діденко, вітер дутиме переважно з південно-східного напрямку. Жителям північних, центральних та південних областей варто звернути увагу на безпеку, оскільки завтра там ймовірні потужні шквалисті пориви.

«Дощі в середу пройдуть практично повсюди, щоправда, короткочасного характеру. Виняток — у східних областях переважатиме суха повітряна маса», — повідомляє Діденко.

У столиці 3 червня небо затягне хмарами, можливий невеликий дощ, а південно-східний вітер помітно посилиться. Крім того, у Києві передбачається різке, але тимчасове похолодання — лише на одну добу температура впаде до +17…+18 градусів, тому для виходу на вулицю краще підібрати комфортний теплий одяг.

Своєю чергою очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що у середу, 3 червня, південно-західний атмосферний фронт принесе короткочасні грозові дощі, місцями з градом та шквалами 17–22 м/с.

За прогнозом синоптика, у другій половині тижня, погода залишиться нестабільною через зіткнення східного антициклону та європейського циклону. Балканське тепле й вологе повітря спровокує конвективні явища, коли стрімке підняття повітряних мас утворює купчасто-дощові хмари.

«Запам’ятовуємо, у другій половині цього тижня дощі будуть типово літні — локальні, контрастні й примхливі: в одному районі сухо, а в сусідньому — злива, гроза чи навіть град. Температурний фон підвищиться вночі 10-15º, вдень 23-28º», — повідомляє метеоролог.

За даними Українського гідрометцентру, 3 червня очікується помірно-тепла погода, на Правобережжі в зоні впливу атмосферного фронту побільшає хмар і пройдуть дощі, на решті території опади малоймовірні. Буде хмарно із короткочасними проясненнями.

«На Правобережжі помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі; на решті території без опадів. Вночі та вранці за Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман», — прогнозують в Укргідрометцентрі.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градусу тепла. На Закарпатті і крайньому півдні країни буде спекотно — там очікується до +25 градусів вище нуля.

Погода у Києві

На Київщині 3 червня синоптики прогнозують дощі. Погода буде хмарною із короткочасними проясненнями.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градусу вище нуля.

У Києві вночі очікується від +11 до +13, вдень повітря прогріється до +16…+18 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 3 червня буде хмарно із проясненнями, місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря про області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла.

В Одесі вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +16 градусів тепла, вдень овітря прогріється до +18…+20 градусів тепла.

Температура морської води становитиме від +14 до +15 градусів вище нуля.

Погода у Львові

У середу, 3 червня, погоду на Львівщині визначатимуть південно-західні атмосферні фронти, повідомляють в гідрометцентрі. Очікується мінлива хмарність.

Якщо вночі синоптики істотних опадів не передбачають, то вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вночі та вранці можливий туман.

Вітер дутиме південно-східний, який удень посилиться від нічних 3–8 м/с до 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +8 до +13 градусів вище нуля, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26 тепла.

У Львові буде трохи тепліше: очікується від +10 до +12 градусів тепла вночі та +23…+25 градусів тепла вдень.

Через такі погодні умови ситуація з пожежною небезпекою 3 червня буде неоднорідною. Загалом по регіону вона відсутня (1-й клас), проте у місті Броди прогнозують високий 4-й клас, а в західній частині території — надзвичайний 5-й клас.

За наявності відкритого вогню чи інших джерел займання існує велика загроза виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах.

Погода у Харкові

На Харківщині 3 червня буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер буде південно-східний та дутиме зі швидкістю 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах від +12 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+24 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 3 червня очікується мінлива погода. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень місцями ймовірні короткочасні дощі.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від +7 до +12 градусів тепла;

вдень очікується від +18 до +23 градусів вище нуля.

У місті Дніпро температура повітря коливатиметься:

вночі від +10 до +12 градусів тепла;

вдень від +20 до +22 градусів вище нуля.

