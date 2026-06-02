Глобальний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot створив небезпечне «вікно вразливості», яким Росія активно користується для масованих ударів по Україні. Водночас США намагаються оперативно наростити їх виробництво, але наразі ці зусилля залишаються марними.

Про багаторічне скорочення оборонних бюджетів та паралельні конфлікти, які призвели до критичної нестачі систем ППО, пише The Guardian.

Ціна питання та фактор Близького Сходу

Зенітно-ракетний комплекс MIM-104 Patriot, який виробляють компанії Raytheon і Lockheed Martin, є основною системою армії США та її союзників для збиття балістичних цілей. Ця зброя надзвичайно дороговартісна: кожна батарея, яка складається з багатьох елементів, коштує близько 1 мільярда доларів, а одна ракета-перехоплювач — приблизно 3 мільйони доларів.

Тривала військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану спровокувала шалену боротьбу за залишки запасів цих ракет. За оцінками експертів, цей конфлікт уже спустошив світові запаси перехоплювачів майже на третину. Лише країни Перської затоки випустили понад 1100 ракет. Водночас загроза іранських балістичних ударів нікуди не зникла — повідомляється, що лише в понеділок по Кувейту було випущено дві такі цілі.

Марк Кансіан з американського аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) зазначає, що оскільки загальний рівень запасів перехоплювачів упав приблизно до 68%, країни, які їх найбільше потребують, змушені конкурувати за дедалі менший ресурс. В основі проблеми лежать темпи виробництва: зараз Lockheed Martin виготовляє лише близько 600 перехоплювачів на рік. І хоча компанія планує збільшити ці показники більш ніж утричі, на розширення виробничих потужностей знадобляться роки, тому гострий дефіцит триватиме ще принаймні два-три роки. Його колега Том Карако додав, що США та Ізраїль розпочали війну з Іраном, маючи «величезну діру» в запасах, яка за останній місяць лише збільшилася.

Чому виник цей дефіцит

Нинішня криза є наслідком збігу багатьох факторів, зокрема економії коштів і хибних припущень у довгостроковому оборонному плануванні.

Аналітики виділяють такі ключові причини виникнення проблеми:

Після Холодної війни дорогі системи ППО часто ставали першими жертвами скорочення бюджетів.

На відміну від літаків, танків чи кораблів, які можна регулярно використовувати для навчань, ракети ППО лежать на складах десятиліттями та утилізуються, якщо їх не застосовують.

Через це уряди багатьох країн зберігали лише мінімальні запаси перехоплювачів, не передбачаючи сценарії тривалих ракетних воєн.

Військові США не змогли завчасно спрогнозувати ризик того, що під час конфлікту Іран зможе безперервно випускати ракети протягом такого тривалого часу.

Катастрофічні наслідки для України та виклики для НАТО

Цей дефіцит сформував російську тактику війни проти України. Ситуація стала ще напруженішою через затримки з постачанням зброї з боку адміністрації Трампа, що призвело до тертя між Києвом і Вашингтоном. У вівторок, під час чергового нальоту, коли Москва випустила 73 ракети та майже 700 дронів, президент Володимир Зеленський повторив свій заклик до США надати більше перехоплювачів.

Професор стратегічних досліджень Сент-Ендрюського університету Філліпс О’Браєн наголошує, що величезне збільшення російських ударів по українській енергетиці в січні було здійснено зі знанням того, що Україна залишилася з критичною нестачею Patriot. Саме тоді росіяни застосували балістичну ракету «Орешнік» по заходу України, розуміючи свою безкарність.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат підтвердив цю вразливість, заявивши, що, крім Patriot, в Україні зараз немає засобів для перехоплення балістичних загроз. На тлі погроз Володимира Путіна продовжити удари по урядових будівлях у Києві потреба в ракетах є екзистенційною.

Водночас нестача перехоплювачів вдарить і по готовності НАТО протистояти зростанню російської загрози. Систему Patriot використовують ключові країни Альянсу, серед яких Німеччина, Нідерланди, Греція, Іспанія, Польща та Швеція. Хоча існують дешевші альтернативи для збиття крилатих ракет і дронів (наприклад, німецька Iris-T), Patriot залишається безальтернативним захистом від висотних балістичних ракет. Колишня офіцерка морської піхоти США Вірджинія Бургер зазначила, що посадовці Пентагону чудово усвідомлювали стан американських арсеналів, які вже зараз виснажуються до критичного рівня.

Нагадаємо, Польща заявила про попередній дозвіл від США на виробництво ракет для ЗРК Patriot. Це може стати важливим кроком на тлі дефіциту сучасних перехоплювачів, зокрема для потреб України.

