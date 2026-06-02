Росія найближчим часом атакуватиме Україну "Цирконами": авіаексперт пояснив чому

Ракета Циркон / © Український мілітарний портал

Реклама

Росія може масовано обстрілювати Україну ракетами та дронами приблизно раз на тиждень. Крім того, найближчим часом ворог може частіше бити гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Про це в ефірі Radio NV заявив авіаексперт Валерій Романенко.

Чим може атакувати РФ

За його даними, наразі Росія накопичила близько 230 ракет типу «Циркон». Експерт зазначив, що удари по західних регіонах України фіксуватимуться рідше через обмежену дальність польоту балістичних комплексів «Іскандер».

Реклама

Романенко пояснив, що відсутність збиття «Цирконів» під час попередньої атаки пов’язана виключно з вичерпанням боєзапасу комплексів до Patriot. Проте загалом ця система здатна ефективно перехоплювати такі цілі.

«Коли вони знаходять щось таке, якусь зброю, удар якою вони вважають незворотнім, вони почнуть масово використовувати цю зброю. Аж допоки ми не знайдемо якусь протидію. А протидію ми знайдемо, бо це все ж таки не балістика. Це крилата ракета. Гіперзвукова, але крилата ракета, яка досить довгий період летить по горизонталі. І Patriot загалом зможе її діставати», — наголосив Валерій Романенко.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що РФ може посилити атаки на підприємства, які розвивають ракетні системи та засоби протиракетного захисту.

Раніше ми пояснювали, чому Росія обрала саме такі міста для удару, чим ця атака відрізнялася від попередніх, чому українська ППО не змогла перехопити всі цілі та як часто такі обстріли можуть повторюватися найближчим часом.

Реклама

Варто зауважити, що вночі російська армія завдала комбінованого удару по Києву — в місті спалахнули пожежі, є пошкоджені житлові будинки.

Новини партнерів