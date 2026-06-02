Росія втрачає темп у війні з Україною, тож компенсує це ракетними ударами — аналіз The New York Times

Росія втрачає позиції та змінює тактику / © Associated Press

Війна в Україні дедалі менше розвивається за сценарієм Кремля. Просування російських військ фактично сповільнилося, втрати на фронті зростають, а міжнародна підтримка Києва посилюється.

Таку думку висловлює автор матеріалу на The New York Times.

За даними видання, масштабні атаки РФ, подібні до ранкового удару по Україні 2 червня, не можуть приховати ознак виснаження російської армії у затяжній війні, яка триває вже понад чотири роки.

Аналітики зазначають, що просування російських військ на фронті майже зупинилося. Водночас у Росії посилюються проблеми з поповненням особового складу, зокрема через примусову мобілізацію на окупованих територіях України.

Окремо фіксується зростання втрат: західні розвідки оцінюють кількість загиблих російських військових у сотні тисяч від початку повномасштабного вторгнення. Лише за останні місяці втрати продовжують залишатися високими, що, за оцінками експертів, підриває наступальний потенціал РФ.

Попри це, Росія активізує повітряні атаки, намагаючись посилити тиск на Україну та створити вигідніші позиції для можливих майбутніх переговорів.

Аналітики також зазначають, що останні удари можуть бути спробою Москви продемонструвати силу на тлі ослаблення дипломатичних ініціатив щодо мирного врегулювання.

Водночас у Києві, за оцінками експертів, зростає впевненість у здатності України утримувати позиції та поступово змінювати баланс сил у війні.

