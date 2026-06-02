Танки, САУ та тисячі гранатометів: звіт ООН розкрив таємні постачання Болгарії для ЗСУ

Болгарія ерез посередників відправляла зброю до України

Болгарія оприлюднила офіційні дані про свій експорт озброєнь через Регістр звичайних озброєнь ООН (UNROCA), які свідчать про масштабне підсилення українських Сил оборони дефіцитною важкою технікою радянських зразків.

Про розсекречені дані щодо постачання болгарської військової техніки та стрілецької зброї для потреб ЗСУ повідомляє Defense Express.

Таємні поставки через Чехію та Велику Британію

Оскільки Чехія чи Велика Британія навряд чи зацікавлені у посиленні власних армій старими радянськими танками чи БМП, аналітики констатують, що ці країни виступили офіційними посередниками для прихованого переправлення зброї до України.

Звіти ООН зафіксували такі обсяги переданої через треті країни техніки:

Чехія як головний хаб: Болгарія експортувала туди 65 одиниць бронетехніки, серед яких 40 легких броньованих тягачів МТ-ЛБ, 22 танки Т-72, два бронеавтомобілі HMMWV («Хамві») та одну БМП-1, а також 38 одиниць 122-мм причіпних гаубиць Д-30.

Маршрут через Велику Британію: Лондон отримав від Софії 24 одиниці озброєння, з яких 18 — це 122-мм самохідні артилерійські установки (САУ) 2С1 «Гвоздика», три тягачі МТ-ЛБ та три протитанкові 100-мм гармати БС-3.

Пряма допомога та історичний бекграунд

Окрім завуальованих постачань через партнерів, у міжнародному реєстрі відображено і прямі контракти з Україною, які стосувалися винятково легкого та стрілецького озброєння.

Безпосередньо Силам оборони без залучення третіх сторін було передано такі засоби:

Прямі постачання зброї: українські військові отримали пів сотні зенітних установок ЗУ-2, 100 кулеметів калібру 7,62 мм, 100 ручних гранатометів ATGL-L2, а також 3 000 одноразових гранатометів Bulspike.

Стала підтримка з перших днів війни: Болгарія активно допомагає Україні буквально з перших місяців повномасштабного вторгнення, забезпечивши у перше півріччя 2022 року третину всіх боєприпасів та 40% пального для ЗСУ.

Загальна вартість озброєння: за той початковий період сумарний експорт зброї з Богарії до України через США та Велику Британію сягнув 2,7 мільярда доларів, до того ж Софія забезпечувала ремонт пошкодженої української техніки.

