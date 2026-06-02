Народжена в катастрофі: вчені розкрили апокаліптичну історію біблійної річки

Євфрат згадується в Біблії як одна з водних артерій Едемського саду

Річка Євфрат довжиною 3058 кілометрів відома за Книгою Буття як одна з чотирьох священних річок, що текли через райський сад Адама і Єви, та як колиска найдавніших імперій людства, проте її точне геологічне походження десятиліттями залишалося загадкою для експертів.

Про те, як міжнародна група дослідників зуміла реконструювати таємне минуле цієї водної артерії, пише Daily Star.

Народження легендарного Євфрату через злиття двох гігантів

Щоб розкрити таємницю, яка мільйони років ховалася під шарами стародавнього мулу, вчені використали комплекс сучасних технологій:

сейсмічну візуалізацію та супутникове відстеження;

геологічне картування території;

аналіз глибоководних відкладень, піднятих із дна Середземного моря.

Аналіз показав, що раніше територією сучасних Туреччини та Сирії протікали дві абсолютно незалежні мегарічки — Палео-Карасу та Палео-Мурат. Палео-Мурат утворилася понад 16,5 мільйона років тому, а Палео-Карасу — між 8,6 і 5,9 мільйона років тому. Дослідження, опубліковане в Nature Geoscience, повністю спростовує старі теорії про те, що Євфрат спочатку був поодиноким струмком, який впадав у Середземне море, турецькі озера або губився на Аравійському півострові.

Апокаліптична подія та формування сучасної річки

Приблизно 5,3 мільйона років тому на планеті відбулася катастрофа: прохід між Атлантичним океаном і Середземним морем біля сучасного Гібралтару забився, що призвело до фактичного висихання Середземного моря. Рівень води впав більш ніж на милю, через що річки по всьому світу почали бурхливо врізатися глибоко в землю, а зміщення тектонічних плит нахилило ландшафт і спричинило переповнення гірських озер.

Ці гігантські мегаповені залишили по собі величезні шрами з уламків порід, відомі в геології як:

відкладення Хандере та Нахр-Менаше в регіоні;

конус винесення «Еосахабі» біля узбережжя Лівії, що утворився внаслідок схожого феномену.

Мільйони років шліфування тектонічних плит зрештою спрямували Палео-Мурат і Палео-Карасу на курс зіткнення. Коли вони нарешті об’єдналися близько 1,6 мільйона років тому, змінивши свій напрямок, народився сучасний Євфрат. Саме він згодом створив «Родючий півмісяць» — оазу в спекотній пустелі, яка 6000 років тому дала поштовх розквіту перших супердержав людства, таких як шумери та ассирійці.

Нагадаємо, одна з найвідоміших річок Близького Сходу стрімко втрачає воду. Саме Євфрат у біблійних текстах називають річкою, висихання якої передуватиме Армагеддону.

