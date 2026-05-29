Сенсація, яку не помічали 140 років: вчені розшифрували точні координати Ноївого ковчега

Ймовірне місце спочинку Ноївого ковчега встановили після розшифровки вавилонської таблички

У Британському музеї від 1882 року зберігається глиняна табличка розміром із долоню, якій три тисячі років. І весь цей час вона приховувала на своєму звороті текст, який вчені не могли повністю розшифрувати. А коли нарешті розшифрували, виявилося, що стародавні вавилоняни описали маршрут до місця, де спочиває ковчега, що врятував усе живе від Великого потопу.

Про це пише All That’s Interesting з посиланням на дослідників Британського музею.

Найдавніша карта світу і її прихована сторона

Табличка називається Imago Mundi — «Образ світу» — і є найдавнішою відомою картою світу в історії людства. Знайдена 1882 року на півдні Іраку поблизу давнього Вавилону, вона датується VII століттям до нашої ери. На лицьовому боці — схематична кругла карта: в центрі Вавилон і річка Євфрат, навколо — подвійне кільце під назвою «Гірка річка», тобто океан, за яким для вавилонян закінчувався відомий світ. За океаном — трикутники, що позначають далекі, загадкові землі.

На звороті — клинописний текст, який довго не піддавався повній розшифровці. Доктор Ірвінг Фінкель, куратор і експерт з клинопису Британського музею, зумів прочитати те, що приховувалося там тисячоліттями. Виявилося, що це — детальна інструкція для мандрівника.

«У цій круговій діаграмі закодовано весь відомий світ, у якому люди жили, процвітали і вмирали. Але ця карта — більше, ніж просто карта», — сказав Фінкель.

Маршрут до ковчега

Один із написів на табличці дає конкретні інструкції: дійди до четвертого трикутника на карті, пройди сім льє — і побачиш «щось товсте, як посудина-паршікту». Слово «parsiktu» — рідкісний термін, що позначає човен особливих розмірів, здатний пережити всесвітню повінь. Саме цим словом у вавилонській версії легенди про потоп описується ковчег героя Утнапішті — вавилонського прообразу біблійного Ноя.

За словами Фінкеля, четвертий трикутник на карті відповідає країні Урарту — стародавній державі, яка географічно збігається з районом гори Арарат у сучасній Туреччині. Арарат у Біблії і Урарту у вавилонських текстах — це те саме місце, лише різними мовами. Саме там, за обома легендами, ковчег зупинився після того, як води потопу відступили.

«Це досить вагома річ — бо це показує, що історія була однаковою. І, звісно, одна витікає з іншої. За вавилонською версією, це була абсолютно реальна річ: якби ти вирушив у цю подорож, ти побачив би залишки цього човна — досі там, серед скель», — пояснив Фінкель.

Міф чи географія — і чому це важливо

Науковці обережні в оцінках: розшифрування таблички не є доказом того, що дерев’яні рештки ковчега справді лежать на Арараті. Дискусія про те, чи є структура на турецькій горі природним утворенням, чи чимось іншим, досі триває.

Як зазначає Jerusalem Post, деякі дослідники, зокрема геолог Ендрю Снеллінг, взагалі сумніваються, що Арарат міг бути місцем зупинки ковчега — адже гора сформувалась уже після потопу, про який ідеться в легенді.

Але незалежно від того, чи знайдуть колись фізичні рештки ковчега, Imago Mundi доводить інше і не менш приголомшливе: три тисячі років тому жителі Месопотамії мали чітке географічне уявлення про місце, де завершилася глобальна катастрофа — і навіть нанесли його на карту. Спільна культурна пам’ять про Великий потоп існувала в цьому регіоні задовго до написання Біблії.

Табличку Imago Mundi і нині можна побачити у Британському музеї. І тепер, коли ми знаємо, що написано на її звороті, дивитися на неї трохи моторошніше.

Варто зазначити, що сама по собі табличка — не нове відкриття. Як пояснює Armstrong Institute, хвиля публікацій про «сенсацію» виникла не через нове дослідження, а після того, як Фінкель виклав відео на YouTube-каналі Британського музею — де підсумував факти, відомі фахівцям давно. Але від цього табличка не стає менш захопливою та значимою для історії.

