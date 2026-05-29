Завтра, 30 травня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Ісаакія Далматського. Ісаакій жив у IV столітті, в добу, коли християнство вже здобуло офіційне визнання в Римській імперії, однак внутрішні богословські суперечки залишалися надзвичайно гострими. Від ранніх років він обрав шлях аскези, віддалившись від світського життя та присвятивши себе молитві й суворому духовному подвигу.

Його чернече життя було пов’язане з Константинополем, де він став настоятелем Далматського монастиря. Саме ця обитель дала йому ім’я, під яким він увійшов в історію Церкви.

Як настоятель, Ісаакій відзначався не лише особистою суворістю, але й глибокою пастирською турботою про братію. Його авторитет ґрунтувався не на владі, а на прикладі життя: пост, молитва, смирення та непохитність у вірі.

У церковних переказах його постать постає як духовний орієнтир для ченців, що прагнули зберегти чистоту православного вчення в період богословських конфліктів.

Найвідоміший епізод із життя святого пов’язаний з імператором Валентом, який підтримував аріанство — течію, що заперечувала повноту божественності Христа.

За переданням, Ісаакій сміливо виступив перед імператором, застерігаючи його від переслідування православних християн і передбачивши неминучу кару Божу, якщо гоніння не припиняться. Його слова не були прийняті, а сам святий зазнав ув’язнення.

Після звільнення Ісаакія події розгорнулися трагічно для імператора Валента: його війська зазнали поразки, а сам правитель загинув у битві при Адріанополі у 378 році. Ця подія в християнській традиції сприймалася як підтвердження правдивості слів святого.

Після цих подій Ісаакій продовжив чернече життя, уникаючи слави та людського звеличення. Він дожив до глибокої старості, залишаючись прикладом смирення та духовної стійкості.

Його пам’ять у Церкві вшановується як приклад поєднання аскетизму, духовної мудрості та непохитної вірності істині.

Прикмети 30 травня

Якщо ранок ясний і тихий — літо буде теплим і врожайним.

Дощ цього дня — до дощового червня, але з добрим урожаєм зернових.

Гучне кумкання жаб увечері — до наближення теплих дощів.

Що завтра не можна робити

У народних уявленнях день Ісаакія вважався небезпечним для відвідування лісу — через вірогідну активність змій, укус яких вважали особливо тяжким і важким для лікування. Також радили з обережністю ставитися до випадкових знахідок і нових знайомств, остерігаючись, що вони можуть принести неприємності або приховані ризики.

Що можна робити завтра

У народному календарі цей день відомий як Ісаакій-змійовик, адже вважалося, що саме наприкінці травня змії масово виходять зі своїх сховищ і стають особливо помітними. За традиційними спостереженнями, 30 травня вважали сприятливим часом для посіву бобових культур.

