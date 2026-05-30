День ангела 30 травня: кого та як вітати з іменинами

30 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 30 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 30 травня

30 травня 2026 року привітайте з іменинами Ісаакія.

Ісаакій — давньоєврейське походження, означає «той, хто стане сміятися». В дитинстві йому властива різка зміна настрою, він задумливий, вміє поставити на місце кривдників. В дорослому віці стає активним, ініціативним, любить тварин.

День ангела 30 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього лихого, веде правильною дорогою та надихає на добрі вчинки. Бажаю миру в душі, радості в серці та щасливих подій у кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди стоїть поруч, допомагає у важкі миті та дарує сили рухатися вперед. Хай життя буде світлим, наповненим любов’ю, добром і щирими людьми.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небеса щедро благословляють тебе здоров’ям, спокоєм і удачею. Хай кожен новий день приносить радість, а мрії легко знаходять шлях до здійснення.

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій ангел-охоронець завжди береже від тривог і негараздів, а доля дарує тільки приємні сюрпризи. Бажаю гармонії, тепла і справжнього щастя в житті.

***

Вітаю з твоїм Днем ангела! Нехай небесна опіка буде міцною, а серце завжди відчуває підтримку і любов. Хай у житті буде більше світла, віри, натхнення та добрих людей поруч.

