В одній з країн НАТО заговорили про призов жінок: коли можуть запровадити

Мобілізація жінок (ілюстративне фото)

Реклама

В Естонії обов’язкова служба в армії для жінок — це лише питання часу. Головна причина — низька народжуваність. У майбутньому в країні просто забракне чоловіків, щоб повністю укомплектувати військо за оборонними планами.

Про це заявила голова Департаменту оборонних ресурсів (KRA) Ану Раннавески в ефірі радіостанції Vikerraadio.

За словами очільниці відомства, зараз більшість призовників — це юнаки. Проте рівень народжуваності хлопчиків стрімко падає. Якщо 15–20 років тому в Естонії народжувалося до 15 000 хлопчиків на рік, то зараз цей показник становить лише 4000–5000. На найближчі 14 років молодих чоловіків ще вистачить, але до 2040 року проблема стане критичною.

Реклама

Раннавески наголосила, що залучення жінок до служби допоможе уникнути зниження вимог до здоров’я призовників-чоловіків. Водночас присяжний адвокат та член організації «Кайтселійт» Карін Мадіссон додала, що для жінок варто переглянути високі фізичні вимоги та запропонувати їм роботу в логістиці чи медицині.

Своєю чергою член парламентської комісії з держоборони Лео Куннас зауважив, що наразі Естонія справляється без цього кроку. Але в довгостроковій перспективі такий сценарій цілком можливий.

«Зрозуміло, що з них ми точно не зможемо укомплектувати 4100 молодих людей, як передбачають оборонні плани. До 2040 року проблема стане вже дуже ясною; мы не зможемо укомплектувати 4100 осіб», — заявила Ану Раннавески.

Також посадовиця висловила сподівання, що загальний військовий обов’язок для жінок запровадять уже найближчим часом.

Реклама

«Я сподіваюся, що це питання скоріше відноситься до категорії „коли“, а чи не „буде“», — підсумувала вона.

Нагадаємо, британські військові провели навчання, під час яких відпрацьовували сценарій відбиття російського вторгнення.

Новини партнерів