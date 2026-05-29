"Не гребуть": Кривонос запропонував новий підхід до мобілізації

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні не буде ефективною, якщо відповідальність за цей процес фактично залишатиметься лише на Міністерстві оборони та Збройних силах.

Про це заявив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі телеканалу «Київ24».

За словами військового, нинішня система мобілізації не передбачає повноцінного залучення всіх державних інституцій, хоча саме це, на його думку, є ключовою умовою для результативної роботи.

Кривонос наголосив, що мобілізація — це відповідальність не лише Міноборони чи Сухопутних військ, а й президента, уряду, місцевої влади, підприємств та установ.

«Ми з вами обговорюємо питання мобілізації, і ми крутимо все лише навколо Міністерства оборони, Збройних сил, зокрема Сухопутних військ. Але якщо ми з вами згадаємо, що ж таке мобілізація, то в цьому процесі беруть участь також центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи. Ми про них взагалі нічого не чуємо», — заявив генерал.

«Човен під назвою Україна»

Кривонос також розкритикував відсутність системної підготовки населення до служби в армії до моменту мобілізації.

«Я не почув абсолютно поки що з цих усіх заяв, а яким чином здійснюватиметься підготовка населення до того моменту, коли ці люди прийдуть до лав Збройних сил. Заяви були, наразі чіткої роботи я абсолютно не бачу», — сказав він.

Для опису нинішньої ситуації генерал використав образ «човна», у якому лише Міноборони займається реальним процесом мобілізації.

«Ситуація по мобілізації наразі нагадує човен під назвою Україна. У човні на чолі з головним керманичем Володимиром Зеленським є ще певна кількість веслярів. Так от на веслах сидить лише одне Міністерство оборони, а всі інші не гребуть», — зазначив він.

Спільна відповідальність влади

На думку генерал-майора, без координації між центральною владою, місцевим самоврядуванням і державними структурами змінити ситуацію з мобілізацією не вдасться.

«Доки не буде питання спільної, командної роботи всього керівного складу центральних органів, місцевого самоврядування, підприємств та установ, ми нікуди не прийдемо», — наголосив він.

Кривонос додав, що Міністерство оборони в багатьох випадках обмежене у своїх можливостях, особливо коли йдеться про взаємодію з місцевою владою.

«Бажання чудове, але чіткого виконання і відповідальності я наразі не бачу», — підсумував він.

Реформа мобілізації — що відомо

Нагадаємо, мобілізація в Україні незабаром зміниться так, що не буде схожою на ту, яка є зараз — про це розповів радник міністра оборони України Сергій Стерненко на своїй сторінці в соцмережі.

Джерела ТСН.ua у Верховній Раді повідомили, що за їхніми даними, йдеться про більш поглиблений цифровий складник, тобто, ймовірно, розглядається варіант звернення більшої уваги на електронні реєстри, де міститься інформація про військовозобов’язаних.

Протягом наступних двох-трьох тижнів Міноборони України планує презентувати у Верховній Раді зміни до мобілізації.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про прозору систему призову та мобілізаційної черговості». Документ передбачає створення Єдиного реєстру мобілізаційних потреб і відкритий доступ громадян до інформації про черговість мобілізації.

Також відомо, що Міністерство оборони готує зміни до законодавства, щоб зробити мобілізацію більш мотивувальною, а не примусовою. Також у відомстві хочуть активніше залучати іноземців до служби в ЗСУ.

