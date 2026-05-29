Міжнародна космічна станція / © Associated Press

На Міжнародній космічній станції (МКС) знову зафіксували витік повітря з російського модуля, який створює ризик серйозної аварії та може змусити астронавтів екстрено залишити орбітальну станцію.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на NASA.

За даними видання, витік був виявлений 1 травня у російському модулі, який має проблеми з герметичністю ще з 2019 року. Щодня через пошкодження у відкритий космос виходить близько одного фунта повітря — приблизно стільки важить буханка хліба.

У NASA заявили, що пошкоджений модуль наразі підтримується під зниженим тиском, а за потреби його можуть тимчасово підвищувати. При цьому агентство наголошує, що безпосередньої загрози для екіпажу поки немає, а робота станції продовжується у штатному режимі.

Ризик «катастрофічного збою»

Водночас Daily Mail зазначає, що проблема стала настільки серйозною, що NASA включило її до переліку найбільших ризиків для МКС. За інформацією видання, під час внутрішніх нарад американського космічного агентства вже обговорювали можливість «катастрофічного збою».

Наразі на борту станції перебувають семеро людей: троє астронавтів NASA, один представник Європейського космічного агентства та троє російських космонавтів.

У разі погіршення ситуації екіпаж може бути змушений терміново евакуюватися на Землю за допомогою пристикованих кораблів «Союз» та Crew Dragon.

Як може проходити аварійна евакуація

За інформацією Daily Mail, NASA вже дотримується протоколів екстреного реагування на випадок швидкої втрати тиску.

У разі критичної ситуації по всій станції автоматично спрацює сигналізація, після чого астронавти мають зібратися у безпечній зоні та оцінити рівень загрози.

Після цього екіпаж почне ізолювати окремі модулі шляхом закриття герметичних люків, щоб визначити місце витоку. Для пошуку тріщин використовують спеціальне ультразвукове обладнання.

Тимчасово проблему можуть намагатися усунути за допомогою аварійних латок та герметиків, однак у найгіршому сценарії екіпажу доведеться повністю залишити станцію.

Проблема триває понад шість років

Перші ознаки витоку на МКС зафіксували ще у вересні 2019 року у перехідному тунелі PrK, який з’єднує стикувальний порт із російським сервісним модулем «Зірка».

Згодом фахівці виявили у конструкції серію мікроскопічних тріщин. Попри численні спроби ремонту, ситуація поступово погіршувалася.

До 2024 року рівень витоку повітря фактично подвоївся, після чого NASA назвало проблему однією з найсерйозніших загроз безпеці станції.

У 2025 році агентство повідомляло про успішний ремонт і стабілізацію ситуації, а на початку 2026 року навіть заявило про досягнення «стабільної конфігурації». Однак новий витік свідчить про те, що проблема так і не була остаточно усунута.

Як довго ще працюватиме МКС

Наразі завершення роботи МКС заплановане на 2030 рік. Після цього станцію планують звести з орбіти та затопити у південній частині Тихого океану.

Втім, NASA та Конгрес США розглядають можливість продовження експлуатації станції до 2032 року або навіть довше — до моменту запуску повноцінних комерційних орбітальних платформ.

