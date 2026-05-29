Росія "Шахедом" атакувала житловий будинок у Румунії: що кажуть у НАТО та ЄС

Росія атакувала дроном Румунію / © Getty Images

Міністерство закордонних справ Румунії після безпрецедентного інциденту з російським безпілотником терміново викликало посла РФ. На черговий акт агресії Кремля жорстко та миттєво відреагували лідери держав Європейського Союзу та НАТО.

Оскільки Румунія є повноправним членом Північноатлантичного альянсу, у світі постало головне питання: чи вживатимуть союзники конкретних оборонних заходів, чи знову обмежаться черговими занепокоєннями — у матеріалі кореспондентки «Радіо Свобода» Зоряни Степаненко для ТСН.

Атака по Румунії: яка була реакція Бухаресту

Президент Румунії офіційно обіцяє Москві «пропорційну» відповідь на повітряну атаку. Він уже дав невідкладне завдання Міністерству закордонних справ негайно представити комплекс можливих дипломатичних та безпекових заходів. На місці падіння уламків безпілотника наразі активно працюють військові експерти та криміналісти, а в уряді провели екстрене засідання Ради оборони.

Рішучих кроків з боку Бухареста довго чекати не довелося. Перші жорсткі санкційні заходи вже вжито: російське генеральне консульство в місті Констанца повністю закривають, а самого генконсула РФ офіційно оголошують персоною нон-ґрата. У російському МЗС на це вже встигли істерично пригрозити, пообіцявши румунам власну «відповідь».

Водночас очільник Румунії Нікушор Дан офіційно запросив у союзників по Альянсу додаткові сучасні засоби для боротьби з ворожими безпілотниками. Це питання він оперативно обговорив під час телефонної розмови безпосередньо з Генеральним секретарем НАТО.

Заява Генсека НАТО Марка Рютте

Генсекретар НАТО Марк Рютте після розмови з румунським лідером публічно запевнив, що Альянс без зволікань продовжить покращувати та масштабувати власний захист від усіх наявних повітряних загроз. Включно з ударними безпілотниками, які останнім часом регулярно та нахабно турбують східний фланг НАТО. Керівник Альянсу підкреслив, що загарбницька війна Росії має негайно закінчитися, тому союзники продовжуватимуть непохитно допомагати Україні.

Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО: «Я запевнив президента в абсолютній солідарності НАТО з Румунією та висловив співчуття постраждалим внаслідок інциденту. Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм союзників. Безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для всіх нас. Наслідки їхньої незаконної агресивної війни не обмежуються кордоном».

Реакція ЄС на удар по Румунії

Провідні європейські політики одностайно засуджують «нову межу», яку перейшла російська військова агресія. Російські дрони-камікадзе вже не вперше залітають на територію країн НАТО під час ударів по придунайських портах України. Проте цього разу ситуація кардинальна інша — вперше російський боєприпас пошкодив цивільну житлову багатоповерхівку всередині країни Альянсу та поранив мирних людей.

Міністри та лідери країн ЄС наразі роблять два однозначні висновки: необхідно суттєво посилювати власний протиповітряний захист, але разом із цим — радикально збільшувати економічний тиск на Кремль. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно заявила, що на тлі цього інциденту розпочинається термінова підготовка вже 21-го пакету європейських санкцій проти РФ.

Адже російський диктатор Володимир Путін не зупиниться сам, якщо його жорстко не зупинити спільною силою, написав у своїх соцмережах головний дипломат Литви. Голова МЗС Латвії Кястутіс Будріс переконаний, що Росія — де, до речі, досі жодним чином офіційно не прокоментували цей інцидент — у такий спосіб продовжує свідомо випробовувати на міцність кордони та нерви НАТО.

Президентка сусідньої з Румунією Молдови Мая Санду заявила про життєву необхідність негайно зупинити російську загрозу, поки вона не зруйнувала всю Європу. Президент Чехії Петр Павел закликав колег не обмежуватися лише колективним висловленням глибокого засудження дій Росії, а переходити до дій. Водночас міністр оборони Італії вбачає у вибуху в Галаці ознаки вкрай небезпечної міжнародної ескалації.

Україна пропонує Бухаресту спільний захист неба

На інцидент оперативно відреагували і в Києві. Міністр закордонних справ України наголосив: наразі критично важливо максимально посилювати захист українського неба — не лише заради безпеки самої України, а й заради спокою її безпосередніх європейських сусідів. Очільник українського МЗС офіційно запропонував Бухаресту тісну військову взаємодію.

Президент України Володимир Зеленський також особисто звернувся до румунського народу, побажавши якнайшвидшого одужання всім пораненим внаслідок вибуху російського БПЛА. Глава держави підкреслив, що Україна солідарна із сусідами та розраховує на максимальну жорсткість і рішучість нового 21-го пакету санкцій Євросоюзу проти агресора.

