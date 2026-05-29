Путін висунув власну версію про дрон у Румунії: що придумав
У Кремлі відхрестилися від удару по Румунії та спробували звинуватити Україну.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що до завершення офіційної експертизи уламків безпілотника, який упав у румунському місті Галац, нібито не можна стверджувати про його походження.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Чий безпілотник впав у Румунії — версія «фюрера»
За словами Путіна, йому «щойно доповіли» про ситуацію з падінням безпілотника на території держави-члена НАТО. Керівник РФ, чиї війська щодня тероризують цивільну інфраструктуру хаотичними атаками, поспішив висунути власну версію подій та звинуватити Україну.
«Українські дрони залітали в різні країни, перша реакція була завжди „росіяни б’ють“», — видав чергове виправдання Путін.
Крім того, очільник кремлівського режиму висловив цинічну готовність Москви взяти участь у з’ясуванні обставин події. Він додав, що РФ нібито готова провести «об’єктивне розслідування», якщо румунська сторона погодиться передати російській стороні уламки збитого або впалого дрона.
Російський безпілотник у Румунії — останні новини
Нагадаємо, в ніч проти 29 травня під час атаки на Україну російський дрон врізався у будинок в румунському місті Галац.
Згодом поплічник Путіна і воєнний злочинець Дмитро Медведєв використав інцидент з російським дроном у Румунії для нових погроз на адресу Європи.
Також у Кремлі відреагували на інцидент із російським дроном, який влетів у багатоповерхівку в Румунії, та натякнули, що «фюрер» все знає.
До слова, російські безпілотники становлять реальну загрозу не лише для України, а й для європейських країн, оскільки Росія не веде точкових обстрілів.