ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
557
Час на прочитання
2 хв

Путін висунув власну версію про дрон у Румунії: що придумав

У Кремлі відхрестилися від удару по Румунії та спробували звинуватити Україну.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що до завершення офіційної експертизи уламків безпілотника, який упав у румунському місті Галац, нібито не можна стверджувати про його походження.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Чий безпілотник впав у Румунії — версія «фюрера»

За словами Путіна, йому «щойно доповіли» про ситуацію з падінням безпілотника на території держави-члена НАТО. Керівник РФ, чиї війська щодня тероризують цивільну інфраструктуру хаотичними атаками, поспішив висунути власну версію подій та звинуватити Україну.

«Українські дрони залітали в різні країни, перша реакція була завжди „росіяни б’ють“», — видав чергове виправдання Путін.

Крім того, очільник кремлівського режиму висловив цинічну готовність Москви взяти участь у з’ясуванні обставин події. Він додав, що РФ нібито готова провести «об’єктивне розслідування», якщо румунська сторона погодиться передати російській стороні уламки збитого або впалого дрона.

Російський безпілотник у Румунії — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 29 травня під час атаки на Україну російський дрон врізався у будинок в румунському місті Галац.

Згодом поплічник Путіна і воєнний злочинець Дмитро Медведєв використав інцидент з російським дроном у Румунії для нових погроз на адресу Європи.

Також у Кремлі відреагували на інцидент із російським дроном, який влетів у багатоповерхівку в Румунії, та натякнули, що «фюрер» все знає.

До слова, російські безпілотники становлять реальну загрозу не лише для України, а й для європейських країн, оскільки Росія не веде точкових обстрілів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
557
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie