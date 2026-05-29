Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: яка загроза

Увечері п’ятниці, 29 травня, у Києві та багатьох областях України було оголошено масштабну повітряну тривогу через комбіновану атаку ворога із застосуванням ударних дронів та швидкісних ракет.

Про небезпеку для столиці офіційно попередила Київська міська військова адміністрація, закликавши мешканців негайно прямувати до укриттів через повторну загрозу застосування ракетного озброєння.

«Повторна загроза застосування ворогом ракетного озброєння. Просимо прямувати до укриттів», — йдеться у повідомленні

Напрямки руху ракет та безпілотників

Командування Повітряних Сил ЗСУ інформує про активний рух ударних дронів та швидкісних цілей одразу в кількох регіонах. Зокрема, безпілотники було зафіксовано на Черкащині (курсом на Переяслав Київської області), на півночі Дніпропетровщини, а також на Сумщині в районі Великої Писарівки з рухом на захід. Окрім цього, військові підтвердили проліт ракет на півночі Полтавщини західним курсом.

За даними моніторингового каналу «Николаевский Ванек», щонайменше дві крилаті ракети пролетіли повз Гадяч безпосередньо у бік Київської області.

Водночас інші моніторингові ресурси відстежують множинні цілі по всій країні. Повідомляється про фіксацію ворожих БпЛА в районі Канева, Миргорода, на Чернігівщині (у бік Київщини), а також про ракети, спрямовані на Тростянець (Сумщина), Лубни та Пирятин.

Жителів регіонів, де наразі оголошено небезпеку, наполегливо закликають залишатися в безпечних місцях до офіційного відбою.

Нагадаємо, сьогодні за 2000 км від України, у Росії вперше оголосили масштабну повітряну тривогу на Уралі, у Поволжі та Західному Сибіру. Російська влада назвала це «превентивним заходом».

