Не ігноруйте тривоги: Зеленський заявив про загрозу масованого удару

Володимир Зеленський

Російські окупанти готуються завдати нового масованого удару по території України. Громадян закликають у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані українських спецслужб.

«Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги — бережіть життя. Наші оперативні служби підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди», — наголосив він.

Зміцнення ППО — ключовий пріоритет

Глава держави підкреслив, що питання зміцнення протиповітряної оборони та захисту українського неба залишається головним завданням на міжнародній арені. Він висловив вдячність усім країнам-партнерам і лідерам, які оперативно виконують взяті на себе зобов’язання.

Володимир Зеленський окремо згадав про фінансові та логістичні механізми, які дозволяють закривати небо від ворожих ракет.

«Програма PURL має працювати — це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для „петріотів“, і достатнє постачання залежить від Америки. Сподіваємося, що Україну будуть чути», — резюмував він.

Раніше військові аналітики зазначали, що ворог використовує паузи між обстрілами для накопичення ракетного озброєння та виявлення слабких місць в українській системі ППО. В разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте до укриттів.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, ЗС РФ планують обстріл напередодні Дня Києва. Зокрема, телеграм-канал Ukraine context пише, що особливо уважними варто бути мешканцям Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів столиці.

«Також реагувати на тривоги варто в містах Коростень, Вишгород, Дніпро, Павлоград, Біла Церква, Львів, Старокостянтинів і Дубно, де РФ проводила фінальну розвідку обʼєктів. Усі відповідальні особи та працівники підприємств попереджені», — йдеться у повідомленні.

