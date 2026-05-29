Не ігноруйте тривоги: Зеленський заявив про загрозу масованого удару
Володимир Зеленський закликав українців зважати на повітряні тривоги через дані розвідки про підготовку росією нового масованого обстрілу.
Російські окупанти готуються завдати нового масованого удару по території України. Громадян закликають у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані українських спецслужб.
«Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги — бережіть життя. Наші оперативні служби підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди», — наголосив він.
Зміцнення ППО — ключовий пріоритет
Глава держави підкреслив, що питання зміцнення протиповітряної оборони та захисту українського неба залишається головним завданням на міжнародній арені. Він висловив вдячність усім країнам-партнерам і лідерам, які оперативно виконують взяті на себе зобов’язання.
Володимир Зеленський окремо згадав про фінансові та логістичні механізми, які дозволяють закривати небо від ворожих ракет.
«Програма PURL має працювати — це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для „петріотів“, і достатнє постачання залежить від Америки. Сподіваємося, що Україну будуть чути», — резюмував він.
Раніше військові аналітики зазначали, що ворог використовує паузи між обстрілами для накопичення ракетного озброєння та виявлення слабких місць в українській системі ППО. В разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте до укриттів.
Нагадаємо, за інформацією розвідки, ЗС РФ планують обстріл напередодні Дня Києва. Зокрема, телеграм-канал Ukraine context пише, що особливо уважними варто бути мешканцям Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів столиці.
«Також реагувати на тривоги варто в містах Коростень, Вишгород, Дніпро, Павлоград, Біла Церква, Львів, Старокостянтинів і Дубно, де РФ проводила фінальну розвідку обʼєктів. Усі відповідальні особи та працівники підприємств попереджені», — йдеться у повідомленні.