Не игнорируйте тревоги: Зеленский заявил об угрозе массированного удара

Владимир Зеленский / © Associated Press

Российские оккупанты готовятся нанести новый массированный удар по территории Украины. Граждан призывают ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинских спецслужб.

«У нас есть информация от разведки о подготовке россией нового массированного удара. Пожалуйста, учитывайте воздушные тревоги — берегите жизнь. Наши службы оперативно подготовлены, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать 24/7, как всегда», — подчеркнул глава государства.

Укрепление ПВО — ключевой приоритет

Президент подчеркнул, что вопрос укрепления противовоздушной обороны и защиты украинского неба остается главной задачей на международной арене. Он выразил благодарность всем странам-партнерам и лидерам, оперативно выполняющим взятые на себя обязательства.

Владимир Зеленский отдельно упомянул о финансовых и логистических механизмах, позволяющих закрывать небо от вражеских ракет.

«Программа PURL должна работать — это касается и Соединенных Штатов, и Европы. Средства европейских партнеров и других наших друзей мы аккумулируем, чтобы покупать ракеты, в частности для петриотов, и достаточные поставки зависит от Америки. Надеемся, что Украину будут слышны», — резюмировал президент.

Ранее военные аналитики отмечали, что враг использует паузы между обстрелами для накопления ракетного вооружения и обнаружения слабых мест в ПВО. В случае объявления воздушной тревоги немедленно направляйтесь в укрытие.

Напомним, по информации разведки, ВС РФ планируют обстрел накануне Дня Киева. В частности, телеграмма-канал Ukraine context пишет, что особенно внимательными следует быть жителям Шевченковского, Голосеевского, Святошинского и Подольского районов столицы.

«Также реагировать на тревоги следует в городах Коростень, Вышгород, Днепр, Павлоград, Белая Церковь, Львов, Староконстантинов и Дубно, где РФ проводила финальную разведку объектов. Все ответственные лица и работники предприятий предотвращены», — говорится в сообщении.

