Стрельба в Хмельницкой области: неадекватный мужчина целился в детей

© Национальная полиция Хмельницкой области

В Хмельницкой области полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия по людям, в частности по детям.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Инцидент произошел в городе Дунаевцы на улице Партизанской.

Предварительно установлено, что местный житель в общественном месте начал беспорядочно стрелять из пневматического оружия в сторону прохожих, среди которых были дети, в результате чего был ранен мужчина.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь и проводится обследование.

Правоохранители оперативно задержали нападавшего. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и оперативники полиции, которые фиксировали обстоятельства инцидента.

Сейчас полицейские устанавливают все детали происшествия и решают вопрос о правовой квалификации действий задержанного.

