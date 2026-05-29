В Румынии назвали новую версию падения дрона РФ: что известно

Никушор Дан / © Associated Press

Реклама

Упавший на жилой дом в румынском городе Галац российский беспилотник, вероятно, изменил свою траекторию после того, как его подвела украинская противовоздушная оборона.

Об этом журналистам заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает издание digi24.

По словам главы государства, во время массированной воздушной атаки РФ украинские силы противодействия сбили часть враждебных целей. Один из беспилотников получил повреждения в воздушном пространстве соседней страны, что и привело к его падению на румынскую территорию.

Реклама

«Во время пролета через украинскую территорию некоторые из дронов были сбиты, а один из них, вероятно, поражен над городом Рени, изменил траекторию движения и направился в сторону Галаца», — отметил Никушор Дан.

Президент Румынии детализировал, что изменение направления движения российского БПЛА и его дальнейшее появление в румынском городе стали следствием кинетического удара. При этом Дан четко подчеркнул, что ответственность за инцидент в Галаке и его последствия все равно лежит исключительно на инициировавшей обстрел России.

Российский беспилотник в Румынии — последние новости

Напомним, в ночь на 29 мая во время атаки на Украину российский дрон врезался в дом в румынском городе Галац.

Впоследствии приспешник Путина и военный преступник Дмитрий Медведев использовал инцидент с российским дроном в Румынии для новых угроз в адрес Европы.

Реклама

Также Путин заявил, что до завершения официальной экспертизы обломков упавшего в румынском городе Галац беспилотника якобы нельзя утверждать о его происхождении.

Новости партнеров