У Румунії назвали нову версію падіння дрона РФ: що відомо

Нікушор Дан / © Associated Press

Російський безпілотник, який упав на житловий будинок у румунському місті Галац, ймовірно, змінив свою траєкторію після того, як його підбила українська протиповітряна оборона.

Про це журналістам заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє видання digi24.

За словами очільника держави, під час масованої повітряної атаки РФ українські сили протидії збили частину ворожих цілей. Один із безпілотників зазнав пошкоджень у повітряному просторі сусідньої країни, що й призвело до його падіння на румунську територію.

«Під час прольоту через українську територію деякі з дронів були збиті, а один з них, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію руху та попрямував у бік Галаца», — зазначив він.

Нікушор Дан деталізував, що зміна напрямку руху російського БпЛА та його подальша поява в румунському місті стали наслідком «кінетичного удару». Водночас він чітко підкреслив, що відповідальність за інцидент у Галаці та його наслідки однаково лежить винятково на Росії, яка ініціювала обстріл.

Нагадаємо, в ніч проти 29 травня під час атаки на Україну російський дрон врізався у будинок у румунському місті Галац.

Згодом поплічник Путіна та воєнний злочинець Дмитро Медведєв використав інцидент з російським дроном у Румунії для нових погроз на адресу Європи.

Також Путін заявив, що до завершення офіційної експертизи уламків безпілотника, який упав у румунському місті Галац, нібито не можна стверджувати про його походження.

