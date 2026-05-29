Путін зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні

Війна Росії проти України / © ТСН

Реклама

Президент РФ Володимир Путін зробив низку цинічних заяв щодо війни проти України, наголосивши на вигаданих успіхах російської армії на полі бою.

Господаря Кремля, який провів брифінг у п’ятницю, 29 травня, цитують російські пропагандисти.

Він заявив, що називати конкретні терміни завершення так званої «СВО» в умовах бойових дій нібито «необачно».

Реклама

Водночас Путін стверджував, що ситуація на фронті, на його думку, розвивається таким чином, що Росія може говорити про «можливість швидкого завершення конфлікту», фактично оцінюючи динаміку бойових дій як сприятливу для російської армії.

«Ви ж бачите, що наші війська наступають на всіх напрямках кожного божого дня», — самовпевнено заявив президент держави-агресорки.

Він також зазначив, що контакти щодо України нібито зберігаються, однак повноцінні переговори наразі не ведуться.

За словами Путіна, Росія «готова до переговорів» і не відмовляється від них у майбутньому.

Реклама

Заяви президента РФ пролунали на тлі ситуації на фронті, яка не підтверджує «успішного наступу» російської окупаційної армії або наближення завершення війни.

Війна Путіна проти України — останні новини

Нагадаємо, після найкоротшого в історії Росії військового параду 9 травня президент РФ Володимир Путін несподівано заявив, що війна в Україні нібито стрімко наближається до свого завершення.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російський диктатор має викривлене уявлення про «успіхи» своїх військ в Україні, бо йому брешуть про ситуацію на фронті.

Раніше видання Bild назвало три головні чинники, які перетворюють війну на виснаження на серйозну проблему для Кремля.

Реклама

Новини партнерів