Трамп висунув Ірану фінальний ультиматум: до чого тут бомбардувальники та Китай

Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Ірану

Сполучені Штати готові зняти безпрецедентну морську блокаду та відновити вільне судноплавство в Ормузькій протоці за умови виконання Іраном кількох критично важливих пунктів.

Про деталі майбутньої угоди у своїй соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп.

Розблокування протоки та ліквідація мін

За словами американського лідера, першочерговою вимогою є те, що Іран повинен назавжди відмовитися від намірів отримати ядерну зброю. За цієї умови Ормузька протока буде негайно відкрита для необмеженого судноплавства в обох напрямках без жодних додаткових зборів чи мит.

Трамп зазначив, що США за допомогою своїх підводних тральщиків уже успішно ліквідували численні морські міни. Тепер Іран зобов’язаний негайно завершити цей процес — знайти та здетонувати решту вибухових пристроїв.

«Кораблі, які опинилися у протоці через нашу дивовижну та безпрецедентну морську блокаду, яка тепер буде знята, можуть розпочати процес „повернення додому“! Передавайте вітання вашим дружинам, чоловікам, батькам і родинам від мене, вашого улюбленого президента!» — написав він.

Знищення «ядерного пилу» після ударів B-2

Окремий і наймасштабніший блок ультиматуму стосується ліквідації іранської ядерної інфраструктури. Очільник Білого дому нагадав, що 11 місяців тому американські стратегічні бомбардувальники B-2 завдали потужного удару, внаслідок якого гори над підземними об’єктами Ірану практично обвалилися.

Тепер захоронений глибоко під землею збагачений матеріал, який Трамп назвав «ядерним пилом», має бути повністю викопаний і назавжди знищений.

До інженерної операції залучать Сполучені Штати та Китай. За словами президента США, лише ці дві країни мають відповідні технічні можливості для розкопок такого рівня складності.

Процес відбуватиметься у тісній координації з Ісламською Республікою Іран та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Президент США також підкреслив, що жодні фінансові розрахунки між країнами не здійснюватимуться «до подальшого повідомлення», а інші, набагато менш важливі деталі, вже узгоджені. Для ухвалення остаточного рішення щодо іранського питання Дональд Трамп вирушив до Ситуаційної кімнати Білого дому.

Нагадаємо, США та Іран домовилися про відкриття Ормузької протоки. Угода передбачає продовження перемир’я на два місяці, протягом яких планується узгодити остаточний документ щодо завершення бойових дій.

