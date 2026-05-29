Трамп выдвинул Ирану финальный ультиматум: при чем здесь бомбардировщики и Китай

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану

Соединенные Штаты готовы снять беспрецедентную морскую блокаду и восстановить свободное судоходство в Ормужском проливе при условии выполнения Ираном нескольких критически важных пунктов.

О деталях предстоящего соглашения в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Разблокировка протока и ликвидация мин

По словам американского лидера, первоочередным требованием является то, что Иран должен навсегда отказаться от намерений получить ядерное оружие. При этом условия Ормузский пролив будет немедленно открыт для неограниченного судоходства в обоих направлениях без дополнительных сборов или пошлин.

Трамп отметил, что США с помощью своих подводных тральщиков успешно ликвидировали многочисленные морские мины. Теперь Иран обязан немедленно завершить этот процесс — найти и сдетонировать все остальные взрывные устройства.

«Корабли, оказавшиеся в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс «возвращения домой»! Передавайте поздравления вашим супругам, мужьям, родителям и семьям от меня, вашего любимого президента!» – написал глава Белого дома.

Уничтожение «ядерной пыли» после ударов B-2

Отдельный и масштабный блок ультиматума касается ликвидации иранской ядерной инфраструктуры. Трамп напомнил, что 11 месяцев назад американские стратегические бомбардировщики B-2 нанесли мощный удар, в результате которого горы над подземными объектами Ирана практически рухнули.

Теперь захороненный глубоко под землей обогащенный материал, который Трамп назвал «ядерной пылью», должен быть полностью вырыт и навсегда уничтожен.

К инженерной операции привлекут Соединенные Штаты и Китай. По словам президента США, только у этих двух стран есть соответствующие технические возможности для раскопок такого уровня сложности.

Процесс будет проходить в тесной координации с Исламской Республикой Иран и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Президент США также подчеркнул, что никакие финансовые расчеты между странами не будут осуществляться «до дальнейшего сообщения», а другие, гораздо менее важные детали, уже согласованы. Для принятия окончательного решения по иранскому вопросу Дональд Трамп отправился в Ситуационную комнату Белого дома.

