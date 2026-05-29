- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 1 мин
Закрыли глаза и уши: украинские гимнастки бойкотировали гимны РФ и Беларуси на чемпионате Европы
Украинские спортсменки устроили акцию протеста против снятия санкций с государства-агрессора и его союзника.
Гимнастки сборной Украины отказались слушать гимны России и Беларуси на награждении юниорского чемпионата Европы-2026, который проходит в болгарской Варне.
Об этом сообщает Федерация художественной гимнастики Украины.
Украинка Варвара Чубарова завоевала "бронзу" в упражнениях с мячом, где победу одержала белоруска Кира Бабкевич.
Еще одна украинка София Краинская выиграла серебряную медаль в финале с лентой, где чемпионкой стала россиянка Яна Заикина.
В обоих случаях на церемонии награждения по традиции исполнялись гимны в честь победительниц. Украинские гимнастки во время исполнения гимнов страны-оккупанта и ее союзника надели наушники и закрыли лицо руками.
Отметим, что в конце мая Европейская федерация гимнастики отменила санкции против РФ и Беларуси, разрешив спортсменкам из этих стран соревноваться под собственным флагом и гимном.
Ранее сообщалось, что российская гимнастка София Ильтерякова вызвала громкий скандал, став спиной к флагам, когда звучал гимн Украины в честь победы нашей спортсменки Таисии Онофрийчук.