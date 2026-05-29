Закрыли глаза и уши: украинские гимнастки бойкотировали гимны РФ и Беларуси на чемпионате Европы

Украинские гимнастки бойкотировали гимны РФ и Беларуси на юношеском чемпионате Европы / facebook.com/team.ukraine.rg

Реклама

Гимнастки сборной Украины отказались слушать гимны России и Беларуси на награждении юниорского чемпионата Европы-2026, который проходит в болгарской Варне.

Об этом сообщает Федерация художественной гимнастики Украины.

Украинка Варвара Чубарова завоевала "бронзу" в упражнениях с мячом, где победу одержала белоруска Кира Бабкевич.

Реклама

Еще одна украинка София Краинская выиграла серебряную медаль в финале с лентой, где чемпионкой стала россиянка Яна Заикина.

В обоих случаях на церемонии награждения по традиции исполнялись гимны в честь победительниц. Украинские гимнастки во время исполнения гимнов страны-оккупанта и ее союзника надели наушники и закрыли лицо руками.

Варвара Чубарова во время церемонии награждения / © ua.tribuna.com

София Краинская во время церемонии награждения / © ua.tribuna.com

Отметим, что в конце мая Европейская федерация гимнастики отменила санкции против РФ и Беларуси, разрешив спортсменкам из этих стран соревноваться под собственным флагом и гимном.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка София Ильтерякова вызвала громкий скандал, став спиной к флагам, когда звучал гимн Украины в честь победы нашей спортсменки Таисии Онофрийчук.

Реклама

Новости партнеров