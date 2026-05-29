Ошибка, которая стоит жизни: известный бренд мороженого на палочке срочно отзывает продукцию из-за смертельной угрозы
Санитарные службы США объявили о срочном отзыве 16 видов мороженого на палочке, которое из-за неупомянутых аллергенов представляет смертельную угрозу для жизни потребителей.
Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) выпустило экстренное предупреждение об отзыве популярного летнего десерта. Под угрозой оказалось мороженое в виде палочек, угрожающее жизни потребителей из-за серьезных нарушений технологического процесса.
Речь идет о продукции компании De Dios' Ice Pops (штат Нью-Джерси). Как выяснили инспекторы FDA, производитель допустил грубые ошибки, которые привели к перекрестному загрязнению продуктов опасными аллергенами, пишет Unilad.
Скрытая угроза в каждом кусочке
Главная опасность состоит в том, что мороженое на палочке содержит ингредиенты, вообще не указанные на этикетке. Человек с тяжелой аллергией может съесть десерт, считая его абсолютно безопасным и получить смертельный анафилактический шок, при котором отекают дыхательные пути.
В составе 16 разных вкусов мороженого (среди которых кокос, манго, ваниль, лимон и другие) обнаружили следы:
орехов пекан и фисташек,
коровьего молока,
искусственных красителей Yellow 5 и Red 40 (в США планируется полностью запретить до конца 2026 года из-за вреда детскому здоровью).
Для понимания масштабов: только в США около 15 миллионов человек имеют аллергию на молоко, а более 300 тысяч — на фисташки. Для таких потребителей обычное лакомство может стать последним.
Что известно об опасных партиях?
Потенциально ядовитое мороженое в виде палочек продавалось в упаковках по 3,7 унции (около 105 г) в четырех штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Коннектикут.
Опасность представляет продукция, произведенная до 27 апреля 2026 года. Потребителей призывают немедленно проверить свои морозильные камеры или выбросить это мороженое, или вернуть его в магазин для полного возврата средств.
К счастью, на сегодняшний день ни одного случая отравления или смерти зафиксировано не было. Производитель уже заявил, что немедленно обновил технологический процесс, и все мороженое, выпущенное после указанной даты, полностью безопасно.