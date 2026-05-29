Ошибка, которая стоит жизни: известный бренд мороженого на палочке срочно отзывает продукцию из-за смертельной угрозы

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) выпустило экстренное предупреждение об отзыве популярного летнего десерта. Под угрозой оказалось мороженое в виде палочек, угрожающее жизни потребителей из-за серьезных нарушений технологического процесса.

Речь идет о продукции компании De Dios' Ice Pops (штат Нью-Джерси). Как выяснили инспекторы FDA, производитель допустил грубые ошибки, которые привели к перекрестному загрязнению продуктов опасными аллергенами, пишет Unilad.

Скрытая угроза в каждом кусочке

Главная опасность состоит в том, что мороженое на палочке содержит ингредиенты, вообще не указанные на этикетке. Человек с тяжелой аллергией может съесть десерт, считая его абсолютно безопасным и получить смертельный анафилактический шок, при котором отекают дыхательные пути.

В составе 16 разных вкусов мороженого (среди которых кокос, манго, ваниль, лимон и другие) обнаружили следы:

орехов пекан и фисташек,

коровьего молока,

искусственных красителей Yellow 5 и Red 40 (в США планируется полностью запретить до конца 2026 года из-за вреда детскому здоровью).

Для понимания масштабов: только в США около 15 миллионов человек имеют аллергию на молоко, а более 300 тысяч — на фисташки. Для таких потребителей обычное лакомство может стать последним.

Что известно об опасных партиях?

Потенциально ядовитое мороженое в виде палочек продавалось в упаковках по 3,7 унции (около 105 г) в четырех штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Коннектикут.

Опасность представляет продукция, произведенная до 27 апреля 2026 года. Потребителей призывают немедленно проверить свои морозильные камеры или выбросить это мороженое, или вернуть его в магазин для полного возврата средств.

К счастью, на сегодняшний день ни одного случая отравления или смерти зафиксировано не было. Производитель уже заявил, что немедленно обновил технологический процесс, и все мороженое, выпущенное после указанной даты, полностью безопасно.

