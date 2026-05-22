Мороженое

Теплая пора — время холодного и вкусного мороженого, которое любят не только дети. Лакомство можно легко приготовить дома.

Существует множество вариантов домашнего мороженого — от простых и бюджетных до сложных и изысканных.

Предлагаем приготовить самое простое и вкусное мороженое.

Ингредиенты:

Сливки — 600 мл

Сгущенка — одна банка

Вафельные листы — 2 штуки

Приготовление

Сливки взбиваем миксером до образования стойких пиков. Добавляем сгущенку и взбиваем до однородной массы.

Квадратную или круглую форму для выпечки (в зависимости от того, какой формы у вас вафли), застилаем пергаментом или пищевой пленкой. На дно кладем вафельный лист. Выливаем предварительно приготовленную массу из сливок и сгущенки, размазываем и накрываем вторым вафельным коржом. Слегка прижимаем и ставим на несколько часов в морозилку.

Можно подавать с фруктами или без.

