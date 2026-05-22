Домашнее мороженое за пять минут — идеальный рецепт из трех ингредиентов
Нет более желанного лакомства летом, чем пара шариков вкусного мороженого. Такой десерт можно легко и быстро приготовить дома из минимума ингредиентов.
Теплая пора — время холодного и вкусного мороженого, которое любят не только дети. Лакомство можно легко приготовить дома.
Существует множество вариантов домашнего мороженого — от простых и бюджетных до сложных и изысканных.
Предлагаем приготовить самое простое и вкусное мороженое.
Ингредиенты:
Сливки — 600 мл
Сгущенка — одна банка
Вафельные листы — 2 штуки
Приготовление
Сливки взбиваем миксером до образования стойких пиков. Добавляем сгущенку и взбиваем до однородной массы.
Квадратную или круглую форму для выпечки (в зависимости от того, какой формы у вас вафли), застилаем пергаментом или пищевой пленкой. На дно кладем вафельный лист. Выливаем предварительно приготовленную массу из сливок и сгущенки, размазываем и накрываем вторым вафельным коржом. Слегка прижимаем и ставим на несколько часов в морозилку.
Можно подавать с фруктами или без.
