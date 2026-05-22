Перерезал горло и спрятал тело в гараже: в Хмельницком мужчина жестоко расправился с женщиной

В Хмельницком к 10 годам приговорен 37-летний местный житель. Он признан виновным в умышленном убийстве.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Событие произошло в одном из гаражных массивов областного центра.

«Во время застолья между мужчиной и его бывшей сожительницей возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры он нанес женщине удар в область шеи, в результате чего она потеряла сознание, упала и умерла на месте», — говорится в сообщении ведомства.

После этого мужчина, пытаясь скрыть следы, завернул тело в одеяло, обмотал полиэтиленовой пленкой и клейкой лентой, после чего спрятал в смотровой яме гаража и скрылся.

Правоохранители разоблачили мужчину после обращения матери погибшей, которая сообщила об исчезновении дочери.

По решению суда он приговорен к 10 годам лишения свободы.

