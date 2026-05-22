Президент России Владимир Путин предстанет перед судьбоносным выбором относительно войны против Украины / © ТСН

Атаки дронов на саму Москву и глубокая экономическая стагнация разрушают иллюзию спокойной жизни в России. Аналитики прогнозируют, что уже вскоре президент РФ Владимир Путин окажется перед судьбоносным выбором: придется либо завершать войну, либо возвращать страну к жесткому советскому тоталитаризму.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Россияне, живущие в Москве, все чаще говорят о резкой смене настроений в столице.

После того как украинское контрнаступление фактически остановилось в августе 2023 года, в Москве царила атмосфера уверенности. Часть жителей охотно поддерживала военный патриотизм, другие же предпочитали просто не замечать войну — отгораживаясь от чужого горя и одновременно пользуясь экономическими преимуществами, которые война принесла России.

Жители Москвы боятся и хотят конца войны

Но сейчас ситуация изменилась: и в кабинетах чиновников, и в обычных московских семьях все чаще ощущаются тревога, неуверенность и усталость. Самоуверенность и показательная бравада уступили место страху и желанию, чтобы война, название которой в России до сих пор избегают произносить прямо, наконец завершилась.

Причины таких настроений очевидны. Для москвичей война перестала быть чем-то далеким. В прошлый уикенд Москва и прилегающие районы пережили одну из самых мощных атак за все время войны: Украина направила на российскую столицу сотни беспилотников. В результате ударов погибли три человека, были повреждены жилые дома, прекратили работу все четыре московских аэропорта, а также был атакован нефтеперерабатывающий завод.

Для многих жителей столицы РФ ночь со взрывами, звуками дронов и работой противовоздушной обороны стала первым личным опытом того, что уже давно переживает Киев. И это вызвало шок.

«Впервые с начала войны я почувствовала личный страх», — рассказала одна женщина, дизайнер лет тридцати с двумя маленькими детьми.

Путин встанет перед выбором — мобилизация или завершение войны

Впрочем, изменение общественных настроений связано не только с последними атаками. Путин все острее сталкивается с комплексом проблем. Украинские удары проникают в глубь России все дальше, темпы наступления армии оккупантов заметно упали и, вероятно, почти остановились. В то же время экономисты предупреждают: даже высокие цены на нефть и частичное смягчение американского санкционного давления не способны вытянуть российскую экономику из кризиса.

На этом фоне, считают эксперты, Кремль приближается к сложному выбору, которого Путин долго пытался избегать. Уже в течение ближайшего года ему, вероятно, придется либо сокращать масштабы войны, либо же нарушить негласный общественный компромисс и привлечь к боевым действиям значительно больше россиян.

«Кремль стоит перед судьбоносным выбором, вероятно уже в течение следующего года. Война в Персидском заливе спасла российский бюджет, но для экономики это ничего не меняет. Если он хочет продолжать войну, ему придется гораздо более системно и принудительно изымать ресурсы, необходимые для ее ведения. Придется в определенной степени вернуться к советским административным методам», — рассказал старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии в Международном институте стратегических исследований, британском аналитическом центре Найджел Гулд-Дэвис.

Переход к сталинизму и паника в Кремле

Для российского общества это может иметь чрезвычайно тяжелые последствия. В докладе Международного института стратегических исследований отмечается, что в конце концов Путин может быть вынужден перейти к экономической модели сталинского типа, где вся экономика будет работать исключительно на нужды государства.

По словам Гулд-Девиса, это будет означать дальнейшее сворачивание тех свобод, которые россияне сохранили после распада СССР: рыночных механизмов, свободы труда и даже права свободно выезжать за границу и жить там.

Прогнозы о возможном ослаблении России или кризисе внутри Кремля звучат уже давно, поэтому многие относятся к ним с недоверием. Президент США Дональд Трамп также не кажется убежденным в том, что Украина перехватила инициативу. Он повторил свой прошлогодний тезис о том, что у президента Владимира Зеленского «нет козырей», а недавно добавил, что «теперь у него их еще меньше».

Однако все чаще пессимистические оценки относительно будущего России звучат не с Запада, а от самих российских чиновников и экспертов. В прошлом месяце глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что нехватка рабочей силы стала худшей «в истории современной России». Еще до вторжения в 2022 году население страны сокращалось, а после начала войны сотни тысяч людей выехали за границу. Кроме того, по меньшей мере миллион россиян были убиты или ранены. Из-за этого дефицит работников, по некоторым оценкам, уже превышает 2,5 млн человек.

Похожие сигналы поступают и из других частей российской системы. Министерство экономического развития РФ уже ухудшило прогнозы роста экономики. Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов, который поддерживает Путина и войну, в прошлом месяце предупредил, что «экономика неизбежно потерпит крах», а также вспомнил революцию 1917 года, которая завершилась падением царской власти. Другие коммунистические депутаты даже начали открыто призывать к завершению войны.

Руководитель московской консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Вифер отмечает: «Поразительно видеть, как чиновники фактически говорят, что чем дольше продолжаются санкции и военные расходы, тем больший вред это наносит долгосрочному экономическому будущему России. Обычно Кремль цензурировал бы такие вещи».

В России растет недовольство общества из-за войны

Несмотря на это, масштабные антивоенные протесты в России пока остаются маловероятными из-за авторитарного характера государства. Однако Кремль прекрасно понимает, что поддержка так называемой «специальной военной операции» уже не так сильна, как раньше.

Особенно это стало заметно теперь, когда атаки дронов охватывают не только Москву, но и отдаленные города вроде Екатеринбурга, расположенного более чем в тысяче миль от Украины. Поэтому все больше россиян считают, что именно Путин принес войну непосредственно к их дому. Дополнительное недовольство вызывают и новые ограничения в Интернете, прежде всего давление на Telegram — последнюю крупную независимую платформу, которая еще работает в России.

Но сильнее всего в обществе ощущается истощение. Война против Украины длится уже дольше, чем участие России в Первой и Второй мировых войнах. Фактически это самый длинный большой конфликт в современной истории страны, и все больше людей просто устали от него.

«Мы творим историю, но это история, которую мы не хотим творить. Люди просто хотят, чтобы это закончилось», — сказал один житель Москвы.

Проблемы в российской экономике

Рост недовольства в российском обществе в значительной степени связан именно с экономическими трудностями. В начале полномасштабной войны масштабные государственные расходы на оборонную сферу и высокие выплаты военным создали эффект экономического оживления, несмотря на западные санкции. Россияне активнее покупали жилье и дорогие товары, а рынок автокредитования в 2024 году вырос более чем вдвое.

Однако такой подъем оказался непродолжительным. Для борьбы с инфляцией Центробанк поднял ключевую ставку до 21%, и быстрый экономический рост постепенно сменился стагнацией. Даже конфликт вокруг Ирана, на который в Москве возлагали определенные надежды, вряд ли способен кардинально исправить ситуацию.

После частичного ослабления ограничений, которые заставляли Россию продавать нефть со значительными скидками, страна начала активно наращивать экспорт энергоносителей. С начала американских ударов по Ирану в феврале Москва получила около 40 млрд фунтов прибыли от продажи топлива. Эти доходы могут помочь властям удержать бюджет и избежать острого финансового кризиса. Но этого недостаточно, чтобы оживить экономику в целом, убежден Крис Вифер, который исследует российскую экономику уже 35 лет.

«Война в Персидском заливе спасла российский бюджет. Но для экономики это ничего не меняет. Нас ждет долгосрочная стагнация, если правительство не начнет делать что-то для подготовки к восстановлению. Именно поэтому чиновники и говорят, что конфликт нужно завершить», — сказал Вифер

Статистика лишь усиливает эти опасения. Впервые с начала 2023 года российская экономика сократилась уже в первом квартале этого года, а Министерство экономики РФ уменьшило прогноз роста на 2026 год с 1,3% до 0,4%.

Вне военно-промышленного сектора ситуация выглядит еще сложнее. Аналитики отмечают, что частный сектор в России существенно ослаб, а нехватка работников заставила много предприятий перейти на четырехдневный рабочий график.

«Сейчас у России двухуровневая экономика. Военная экономика еще функционирует, но остальная экономика сильно страдает. После десятилетия санкций она достигает предела своих возможностей», — оценил стратег лондонской компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

В то же время даже оборонная отрасль, похоже, постепенно подходит к пределу своих ресурсов. Крупные военные предприятия уже работают без остановки, обеспечивая фронт вооружением. Перевод гражданских производств на военные нужды лишь усугубляет дисбаланс в перегруженной экономике.

Кадровый дефицит стал настолько серьезным, что Россия все активнее ищет работников в Индии и странах Африки. Но такая политика рискует усилить внутреннее напряжение и антииммигрантские настроения, не решив проблему по сути.

Не менее острой проблемой для Кремля становится нехватка людей на фронте. Впервые с конца 2022 года потери российской армии, вероятно, превышают темпы набора новых военных. По некоторым оценкам, Россия ежемесячно теряет около 35 тыс. бойцов убитыми и ранеными, тогда как привлекает лишь от 24 до 30 тыс. добровольцев.

Россиянам «светит» возвращение в «СССР»

В этой ситуации Путин оказывается перед чрезвычайно сложным выбором.

Россия впервые в своей истории ведет масштабную войну без полной мобилизации населения. Как отмечает Гулд-Дэвис, Кремль фактически построил «военную экономику, но не военное общество», пытаясь минимизировать влияние войны на рядовых граждан и одновременно мотивируя добровольцев финансово. Но такая система работает все хуже. Модель, при которой людей поощряют деньгами к участию в войне вместо принуждения, становится все менее эффективной. Если Кремль решит продолжать боевые действия, массовая мобилизация может стать неизбежной.

После частичной мобилизации осенью 2022 года, когда Путин приказал призвать 300 тыс. мужчин после неудач на фронте, страну покинули сотни тысяч россиян.

Новая волна мобилизации значительно большего масштаба могла бы повлиять на баланс сил в войне, особенно учитывая трудности Украины с пополнением армии и меньшую численность населения. Но реализовать это Кремль смог бы только ценой свертывания многих свобод, которые россияне получили после распада СССР: права свободно распоряжаться имуществом, самостоятельно выбирать место работы и покидать страну.

Для власти критически важным стало бы ограничение выезда мужчин призывного возраста за границу. Кроме того, как и во времена Иосифа Сталина, масштабное расширение военных потребовало бы жесткого государственного контроля над частным сектором — идеи, которую все активнее поддерживают радикально настроенные представители российской системы.

«С 2023 года некоторые известные публичные деятели начали восхвалять не просто советскую, а именно сталинскую экономику. Именно в таких шагах российское государство нуждалось бы для полной организации страны под войну», — сказал Гулд-Дэвис.

В течение трех лет Кремль фактически предлагал обществу негласный компромисс: россияне мирятся с войной, а власть пытается максимально обезопасить их от ее последствий. Теперь эта модель начинает разрушаться. И все больше признаков свидетельствуют о том, что Россия может не удержать войну, не возвращаясь одновременно к все более жесткому авторитаризму советского типа.

Закончит ли Путин войну?

К слову, профессор Скотт Лукас считает, что недавние заявления Путина о возможной встрече с Зеленским и завершении войны не свидетельствуют о готовности к компромиссу, а являются завуалированным требованием капитуляции Украины на российских условиях. Эксперт называет такие заявления Кремля информационным шумом, ведь Москва не готова обсуждать реальные вопросы: возвращение территорий, гарантии безопасности и репарации.

Заметим, посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что эта война является противостоянием на истощение и выживание, где победой будет именно способность государства сохранить себя. По его словам, если Кремль не продемонстрирует своим гражданам капитуляцию Украины, это спровоцирует внутреннюю дестабилизацию, из-за которой нынешний режим РФ просто потерпит крах.

