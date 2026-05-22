Задержан полтавский поджигатель, который ушел в СОЧ: что он еще натворил (фото)

«Полтавский поджигатель» Виталий Чепурко / © скриншот с видео

На Полтавщине задержали военнослужащего, который самовольно оставил часть и угрожал в соцсетях террористическими актами против других военных. Задержанный оказался блогером, известным в медиа как «полтавский поджигатель».

Об этом сообщила Военная служба правопорядка, не назвав имени задержанного, но из контекста понятно, что речь идет о Виталии Чепурко.

Военные правоохранители Полтавского зонального отдела ВСП вместе с полицейскими нашли и задержали военнослужащего, который ушел в СОЧ. Кроме того, через социальные сети он публично призывал к совершению теракта и высказывал угрозы применения насилия в отношении других военнослужащих.

Во время проверки было установлено, что задержанный известен в медиапространстве под псевдонимом «полтавский поджигатель».

Мужчину доставили в подразделение ВСП для выяснения всех причин и обстоятельств совершенных правонарушений, а также для подготовки материалов с последующей передачей в органы досудебного расследования. Это необходимо для предоставления правовой оценки его действиям и принятия соответствующего решения в соответствии с законом.

Также военнослужащему сообщили о его правах, разъяснили нормы законодательства об ответственности за СОЧ в условиях военного положения и проинформировали о порядке возвращения к военной службе и восстановления правового статуса.

Сейчас представители Государственного бюро расследований прорабатывают все собранные материалы. Следственные действия продолжаются.

Задержание Виталия Чепурко

Напомним, в январе Чепурко из мема «мне нравиться, как оно горит» мобилизовался в ВСУ. Мужчина записал видеообращение из учебного центра, в котором подтвердил свое вступление в ряды армии и отметил, что после принятия присяги будет учиться воевать против российских оккупантов.

В мае «полтавский поджигатель» заявил, что самовольно оставил воинскую часть. В новом видео он также утверждал, что пообещал «пацанам на 25-й зоне» поджечь областной ТЦК.

