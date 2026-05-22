Украинец устроился на работу в Швеции и был шокирован местными правилами: что известно

Гражданин Украины Роман, после начала полномасштабного вторжения переехавший в Швецию и устроившийся работником на местное кладбище, поделился своим удивлением относительно европейского подхода к организации труда и отношения руководства к погрузке персонала.

Жизнь и работа в Швеции — какие отличия

На новом месте работы Роман отвечает за благоустройство определенного участка кладбища: подрезает кустарник и деревья, убирает территорию, вырывает сорняки и поддерживает общий порядок. По словам мужчины, из-за привычки к более интенсивному труду в Украине, он периодически помогает своим шведским коллегам выполнять их задачи.

Наибольшим удивлением стало отношение местного менеджмента к распределению обязанностей. В частности, руководительница Романа попросила его прекратить самостоятельную ручную обрезку кустов, аргументируя это тем, что для централизованного выполнения этой работы привлекут частную подрядную фирму.

«Я говорю: да у нас 15 работников. В прошлом году я весь свой участок вручную обрезал, несмотря на то, что убирал дополнительно. „Да, — говорит она, — но у вас и без того много своей работы. Это позволит разгрузить вас, и так все будут гораздо счастливее“, — пересказывает слова начальницы украинец.

Сам Роман отметил, что такой подход противоречит его предыдущему трудовому опыту в Украине, где за досрочное выполнение задач, как правило, давали дополнительную работу. Из-за этого у него возникли сомнения в целесообразности расходования средств на сторонних подрядчиков.

Реакция пользователей соцсетей

Обнародованная история вызвала дискуссию среди читателей. Комментаторы высказали разные мнения по поводу шведской модели труда. Часть пользователей напомнила, что в странах Евросоюза продолжается тенденция к сокращению рабочего времени, в частности, обсуждение перехода на 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день.

Другие работники подтвердили, что в Швеции традиционно не поощряют чрезмерную переработку. Некоторые авторы предположили, что привлечение сторонних фирм для автоматизации процессов может свидетельствовать о подготовке к предстоящему сокращению штата штатных работников.

