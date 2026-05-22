Зеленского пригласили на саммит НАТО в Анкаре: Рютте сделал заявление

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте официально подтвердил, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите Североатлантического союза в Анкаре.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Генсек НАТО сообщил, что уже направил официальное приглашение украинскому президенту и подтвердил его предстоящий визит в Турцию.

«Я уже пригласил его… Он будет там, как в Гааге», — отметил Марк Рютте.

Отвечая на вопрос об Украине, руководитель НАТО высоко оценил оборонную борьбу против российских войск. По его словам, имеющиеся данные свидетельствуют о положительной динамике на поле боя.

Марк Рютте подчеркнул, что Украина в чистом выражении возвращает себе территории. Он уточнил, что это происходит не массово, но ситуация, по крайней мере, стабилизируется, и есть потенциал для движения в правильном направлении.

Генсек НАТО также добавил, что в последние несколько недель демонстрируют отсутствие успехов для руководства России, поскольку события на фронте развиваются не в пользу Кремля.

