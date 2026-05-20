НАТО в панике: The Economist раскрыл тайный план Европы на случай войны без США

Страны НАТО готовятся к вероятному выходу США из Альянса

В начале мая 4000 американских военных бронетанковой бригады Black Jack в Техасе готовились к передислокации в Польшу, чтобы усилить защиту НАТО от российской угрозы. Однако менее чем через две недели Вашингтон послал противоположный сигнал: развертывание было отменено.

Почему такие действия президента США Дональда Трампа вызвали настоящую панику среди европейских союзников и заставили их готовить тайные планы обороны, пишет The Economist.

Страх перед блокировкой НАТО

Отмена опрокидывания войск в Польшу стала уже вторым сокращением военного присутствия США в Европе за последний месяц — ранее администрация Трампа заявила о выводе 5000 военных из Германии. Как отмечает издание, быстрое сокращение контингента разрушило надежды европейцев на то, что у них будет время нарастить собственные силы и заменить критически важные американские средства разведки и наблюдения.

Однако самый большой страх заключается в другом. Некоторые члены НАТО опасаются, что Америка при Трампе может не только остаться в стороне в случае войны с Россией, но и активно блокировать ответ других стран-членов.

Поэтому некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части командной инфраструктуры НАТО. По словам инсайдеров, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте буквально запретил обсуждать это публично, ведь считает, что это может подлить масла в огонь, однако за закрытыми дверями европейские столицы активно ищут альтернативу.

Как будет работать «План Б»

Большинство военных коалиций напоминают репетицию школьного ансамбля, где каждый играет, как умеет. НАТО же было создано как симфонический оркестр, которым руководит единственный дирижер — американский генерал (SACEUR). Без лидерства США, как предупреждают эксперты, этот механизм сдерживания рискует распасться.

Поэтому европейский План Б требует создания новой военной структуры. Ожидается, что ее ядром, по крайней мере, в Северной Европе, станет коалиция из стран Балтии, Северной Европы и Польши — государств, объединенных общими ценностями и непосредственным страхом перед российской агрессией. По оценкам аналитиков, в случае конфликта около трети членов НАТО вступят в бой в первый же день, не дожидаясь длительных политических дискуссий.

Британская альтернатива и «синдром Даунтонского аббатства»

Одной из самых реальных альтернатив командной структуре НАТО на сегодняшний день является Объединенный экспедиционный корпус (JEF) под руководством Великобритании, в который входят десять стран (преимущественно скандинавские и балтийские).

Главное преимущество JEF заключается в том, что союз способен реагировать на угрозы без обязательного консенсуса, что позволяет обойти слабое место НАТО (где любой член может заблокировать применение статьи 5). JEF уже имеет свою штаб-квартиру, разведывательные возможности и защищенные сети связи, независимые от американской инфраструктуры, а участие Лондона обеспечивает определенный уровень ядерного сдерживания.

Однако эта альтернатива имеет и слабые места: в JEF не входят такие крупные игроки как Франция, Германия и Польша. Кроме того, среди союзников есть серьезные опасения по поводу военной готовности самой Великобритании из-за многолетнего недофинансирования армии и флота.

«Англия — любимый дядюшка для всех. Но она страдает синдромом Даунтонского аббатства. Она поддерживает красивый фасад и делает вид, что все хорошо, но на самом деле нет на это денег», — цитирует издание одного из европейских чиновников.

Ситуацию могло бы спасти вовлечение в JEF Германии, которая сейчас стремительно увеличивает свой оборонный бюджет. Во всяком случае, Европа вынуждена искать собственные рамки общей обороны, ведь, как резюмирует издание, «сдерживание, базирующееся на союзнике, которое может не появиться на поле боя, вообще не сдерживание».

