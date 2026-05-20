Василиса Фролова в слезах рассказала о кризисах в браке с мужем: "Понимали, что лучше не быть вместе"

Украинская телеведущая Василиса Фролова откровенно рассказала о кризисах в браке с мужем Дмитрием Котеленцем.

Знаменитость в интервью на YouTube-канале Марички Падалко говорит, что у нее самый лучший возлюбленный, однако, по ее словам, она не всегда это ценит. Ведущая признается, что порой они с мужем ссорятся и переживают свои кризисы. Бывало даже такое, что супруги несколько раз приходили к выводу, что им лучше дальше двигаться отдельно друг от друга. Когда Василиса Фролова говорила об этом, то не смогла сдержать слез.

"У меня лучший муж, но я иногда это не ценю. У меня лучший муж и лучший ребенок, я очень хочу к ним сейчас вернуться. Мы, как и все семьи, в конфликтах живем. Мы в замкнутом круге все эти кризисы проходим вместе. Много было разных кризисов, и они продолжаются. Но мы понимаем, что мы самые близкие люди друг для друга, ребенок наш очень спасает. Было несколько раз, когда мы понимали, что лучше не быть вместе. Хорошо, что мы с этим справились", — призналась знаменитость.

К счастью, паре удавалось найти общий язык друг с другом. По словам Василисы Фроловой, их отношения спасает общий ребенок. Кроме того, у супругов есть понимание, насколько они дорогие друг другу люди. Кризисы Василиса Фролова и ее муж пытаются преодолевать разговорами, хотя и не всегда это получается. Ведущая также предлагала возлюбленному сходить на семейную терапию, однако он отказывается.

"Проговорить, прежде всего. Хотя и это у нас как-то не очень иногда получается. Я настаиваю на терапевте. Он не соглашается. Он не верит в то, что найдется авторитетный человек, который сможет в чем-то его убедить. Но я благодарна нашей мудрости, что все же у нас есть силы помолчать двое-трое суток, а потом проговорить", — делится ведущая.

