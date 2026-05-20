Василіса Фролова у сльозах розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком: "Розуміли, що краще не бути разом"

Українська телеведуча Василіса Фролова відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком Дмитром Котеленцем.

Знаменитість в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що в неї найкращий коханий, проте, за її словами, вона не завжди це цінує. Ведуча зізнається, що часом вони з чоловіком сваряться і переживають свої кризи. Бувало й навіть таке, що подружжя декілька разів доходило до висновку, що їм краще далі крокувати окремо одне від одного. Коли Василіса Фролова говорила про це, то не змогла стримати сліз.

«У мене кращий чоловік, але я іноді це не ціную. У мене кращий чоловік і краща дитина, я дуже хочу до них зараз повернутися. Ми, як і всі родини, в конфліктах живемо. Ми в замкнутому колі всі ці кризи проходимо разом. Багато було різних криз, і вони тривають. Але ми розуміємо, що ми найближчі люди одне для одного, дитина наша дуже рятує. Було декілька разів, коли ми розуміли, що краще не бути разом. Добре, що ми з цим впоралися», — зізналась знаменитість.

На щастя, парі вдавалось порозумітися одне з одним. За словами Василіси Фролової, їхні стосунки рятує спільна дитина. Окрім того, у подружжя є розуміння, наскільки вони дорогі одне одному люди. Кризи Василіса Фролова та її чоловік намагаються долати розмовами, хоч і не завжди це вдається. Ведуча також пропонувала коханому сходити на сімейну терапію, проте він відмовляється.

«Проговорити, перш за все. Хоча і це в нас якось не дуже іноді вдається. Я наполягаю на терапевті. Він не погоджується. Він не вірить в те, що знайдеться авторитетна людина, яка зможе в чомусь його переконати. Але я вдячна нашій мудрості, що все ж таки ми маємо сили помовчати дві-три доби, а потім проговорити», — ділиться ведуча.

