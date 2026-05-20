Міф про "дурну тварину": що насправді бачать корови, коли дивляться на нас

Корови здатні не лише запам’ятовувати людські обличчя, а й чітко відрізняти «своїх» двоногих від абсолютно чужих людей.

Свіже дослідження науковців, опубліковане виданням Popular Science, повністю руйнує стереотип про цих тварин, як тупих «постачальників» м’яса й молока на наш стіл.

Люди тривалий час вважали корів не надто розумними, але цей стереотип починає змінюватися.

Так, 13-річна домашня корова в Австрії на ім’я Вероніка використовує мітли, щоб чухати спину, що кваліфікується як форма використання інструментів. Використання інструментів вважається загальним маркером інтелекту у тварин. Домашні корови, які живуть у тісному контакті з людьми, також є дуже соціальними тваринами, що є ще однією ознакою інтелекту.

Нове дослідження виявило, що корови можуть розпізнавати людей і розрізняти їх між собою. За допомогою зору та слуху вони створюють у своїй голові чіткі «профілі» людей, з якими регулярно контактують. Тварини без проблем ідентифікують свого господаря чи фермера навіть тоді, коли той змінює одяг, що підтверджує: вони орієнтуються саме на риси обличчя та унікальний тембр голосу.

Щоб з’ясувати, чи можуть корови відрізняти знайомі обличчя від незнайомих, команда зібрала дані 32 корів голштинської (чорно-рябої) породи. Вона виникла в Голландії та є однією з найпоширеніших порід молочних корів у всьому світі, зокрема в Україні.

Команда відтворювала відео знайомих і незнайомих людських облич з вимкненим звуком для корів та вимірювала, як довго тварини дивилися на відео. Зокрема, команда шукала крос-модальне розпізнавання (здатність мозку пов’язувати інформацію, отриману від різних органів чуття, в єдиний образ), або когнітивну здатність розпізнавати об’єкти, представлені у двох різних сенсорних умовах.

Вони також відтворювали відео як знайомих, так і незнайомих людських облич, одночасно транслюючи аудіо, що відповідає одному з двох чоловіків. Кожен чоловік також промовляв одне й те саме речення. Команда вимірювала частоту серцевих скорочень тварин під час перегляду відео, щоб побачити, чи емоційно реагують тварини.

Корови не боялися відео без звуку й довше дивилися на незнайомі обличчя. За словами команди, це показувало, що тварини можуть розрізняти незнайоме обличчя від знайомого.

Коли дослідники поєднували відео зі звуком, корови довше дивилися на відео, коли голос збігався з обличчям. Це показує, що вони можуть поєднувати обличчя з голосом, який вони знають. Великі кішки, які утримуються в неволі, також можуть робити це зі своїми дресирувальниками.

Команда дослідників зазначає, що відео- та аудіозапис не є повноцінною взаємодією з людиною, але ці результати свідчать про те, що корови можуть розрізняти знайомих і незнайомих людей, а також людей за обличчям і голосом. Щоб краще зрозуміти тварин та їхній добробут, майбутні дослідження можуть вивчити, як корови взаємодіють з конкретними людьми.

