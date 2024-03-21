Корову схрестили з ДНК людини: навіщо це зробили вчені

Учені вважають, що цей метод виробництва інсуліну міг би конкурувати з наявними методами.

Вченим вдалося створити корову, яка може виробляти людський інсулін у своєму молоці, що в перспективі може спричинити революцію в галузі отримання цих життєво важливих ліків.

Про це пише Neoscope.

Процес створення подібних тварин передбачає введення частини людської ДНК в коров'ячі ембріони, що дає змогу коровам виробляти інсулін у своєму молоці — метод, який використовує природну ефективність молочних залоз корови для виробництва білка.

Цей прорив значно спрощує процес, оскільки дає змогу обійтися без додаткового очищення для отримання ліків із проінсуліну. Коров'яче молоко містило значну його кількість, що свідчить про можливість його масштабного виробництва. Лише один літр такого молока може забезпечити десятки тисяч одиниць інсуліну.

У майбутньому дослідники мають намір удосконалити цей процес і в перспективі створити стадо корів, що виробляють інсулін. Цей метод може перевершити наявні технології його виробництва, такі як використання генномодифікованих дріжджів і бактерій, особливо якщо його правильно масштабувати.

Раніше стало відомо, що вчені з американського Університету Тафтса представили спосіб виробництва масової клітинної жирової тканини для використання в харчових продуктах. Вони опанували новий метод вирощування продукту, що схожий на жир тваринного походження, що дозволить доповнити штучне м'ясо штучними жирами, тобто отримати сало.

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