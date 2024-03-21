Шаманка передбачила, чи продовжиться наступ Росії на Україну

Екстрасенска і шаманка Сейраш вважає, що Росія і надалі наступатиме та тиснутиме по всій лінії фронту. Вона передбачила, що після виборів у Росії можлива нова мобілізація.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "ТОР".

Шаманка Сейраш каже, що Росія не відмовилась від своїх планів щодо наступу на територію України.

"Від моменту виборів вони рухатимуться активно і після виборів. Розв'язані руки для мобілізації, перекидання нових сил, посилення фронтів, знову якихось наступальних дій. Вони не полишають план — тиснути фронт далі. Вони продовжать тиск. У них і далі йде наступ по всій лінії фронту", — вважає вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше Яна Пасинкова передбачила, що санкції проти Росії можуть бути послаблені в обмін на закінчення війни в Україні.

Читайте також: