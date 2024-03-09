Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвав шокувальну дату

Війна Росії проти України не закінчиться 2024 року, але обстрілів поменшає. Перемовин теж не варто чекати цього року.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян.

“Я би не сказав, що цього року ми десь сильно відступимо назад чи сильно підемо вперед. І не скажу, що в цьому році має закінчитися війна чи будуть перемовини. Це дуже малоймовірно. Якщо і може закінчитися війна, то десь до березня 2025 року, тоді можуть бути перемовини”, — каже Володимир Бадіян.

За словами астролога, скоріше за все, війна закінчиться 2026-2027 року. Але це не буде кінцева точка.

“Це буде якась проміжна точка, бо кінцева точка війни буде 2029 року. Глобальний конфлікт між Росією і Україною, що почався 2014 року, завершиться наприкінці 2029 року. Чим закінчиться — я зараз не можу сказати”, — розповів Володимир Бадіян.

Він каже, що зараз Україна перебуває в самому пікові, в найскладнішому моменті.

“2024 рік для нас найскладніший буде. Самим небезпечним був 2022 рік, а 2024 рік і початок 2025 року будуть трансформаційними для нас. Трансформаційний — це означає зміни, по-перше, в керуванні армією, які вже сталися. Також ми перейдемо на якесь нове озброєння. Воно більше буде нам передаватися, це нас буде рятувати”, — вважає астролог.

Нагадаємо, провідниця у Вищі виміри назвала подію, яка ознаменує закінчення війни в Україні.

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