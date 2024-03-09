У Польщі розкопали стародавній скарб: що виявили вчені

У польському місті Слубіце дослідники виявили скарб бронзової доби. Ця знахідка проливає світло на давні практики в регіоні.

Про це пише HeritageDaily.

Скарб бронзових артефактів складається з трьох серпів, двох сокир, чотирьох браслетів, шести перснів, фрагмента шпильки та відрізка вудила. Крім того, на місці виявлено залишки ливарних відходів, що дають уявлення про історичну бронзоливарну діяльність у цій місцевості.

Вчені кажуть, що бронза мала величезну цінність тієї епохи, що спонукало ремісників приховувати ці цінні речі під час конфліктів або для запобігання крадіжкам. Ще однією важливою можливістю є ритуальний аспект, оскільки громади бронзового віку часто залишали предмети як вотивні жертвоприношення, що додає знахідкам ще один шар культурного значення.

Раніше повідомлялося, що чоловік дістав з річки меч вікінгів за допомогою магніта. Знахідку довелося передати до музею.

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