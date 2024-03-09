Генерал ЗСУ назвав ділянку, де вирують 2/3 боїв усього фронту

За минулу добу 2/3 боїв усього російсько-українського фронту відбулися в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”. Там зафіксовано 45 бойових зіткнень.

Про це в суботу, 9 березня, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, росіяни завдали 29 авіаударів, 4 ракетні удари, 98 ударів дронами-камікадзе, здійснили 1056 обстрілів.

"Оперативна обстановка складна, але контрольована. Наші війська продовжують нищити російських загарбників. Виконують вогневі завдання артилерія, авіація, ударні безпілотні авіакомплекси", – запевнив генерал Тарнавський.

Загальні втрати противника за добу склали:

в живій силі – 346 осіб (убитими й пораненими),

озброєння та військова техніка – 61 одиниця, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 1 танк, 16 бойових бронемашин, 15 артсистем, 2 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 20 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки.

нейтралізовано засобами РЕБ або збито 238 БпЛА різних типів.

Крім того Сили оборони знищили ще 4 важливі об’єкти ворога, серед яких командний пункт і бліндажі.

Серед ураженої ворожої техніки – станції РЕБ "Гроза", "Житель" та "Леєр-3". Також знищено машину для мінування, комплекс відеоспостереження "Муром-М", 3 ударні дрони "Shahed-136", 3 "Ланцети", 1 БпЛА "Суперкам" тощо.

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