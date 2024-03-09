Відомий український співак розповів про свій алкоголізм: "Я пухнув"

Melovin поділився, як кинув пити і не вживає спиртне вже 10 місяців.

Відомий український співак Melovin раніше зізнавався, що в нього була серйозна алкогольна залежність.

Тепер виконавець поділився, що саме змусило його кинути пити і як довго він вже не вживає спиртне. За словами артиста, він захворів і дідзнався про свою хворобу випадково. Через зайву вагу Melovin хотів зробити операцію і видалити комки Біша. Перед хірургічним втручанням співак здав кров і результати аналізу шокували його:

“Я захворів. Я дізнався про все випадково. Я тоді почав страждати від надлишкової ваги. Я не розумів, що саме відбувається, тому що алкоголь, алкоголем, - я не заїдав великою кількістю їжі. І взагалі я не страждав на якісь харчові нездорові звички. У мене більш менш був раціон нормальний. Так, я щось собі дозволяв, але я просто пухнув. Я пішов до клініки зробити аналіз крові. Я хотів собі видалити, дурний, комки Біша, жирові”, - розповів Melovin в інтерв’ю Олексію Суханову.

За словами артиста, його покликав лікар і порадив перевірити печінку і зазначив, що в Melovin підозра на діабет.

Melovin в 2021 році / Фото: instagram.com/melovin_official

Приголомшений діагнозом співак поділився, що замість того, аби кинути пити, він почав вживати алкоголь ще більше:

“Мене це ввело у відчай ще більший. Дізнатися в 26 років, що у тебе цукровий діабет і гепатоз печінки, який вже зараз може перерости в цироз, в незворотній процес не найкраще, що ти можеш почути у 26 років. Мене це вибило з колії, я продовжив вживати алкоголь”, - розповів артист.

Втім, так тривало до моменту, поки Melovin в тверезому стані не стало вкрай зле. Як зізнався виконавець, у нього повністю заніміли кінцівки і дуже сильно кололи.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Після цього артист таки зайнявся здоров’ям, пройшов повне обстеження і вже 10 місяців, як не вживає спиртне.

Нагадаємо, раніше Melovin розповів, як з цукровим діабетом змінилося його харчування.

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