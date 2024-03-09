Генерал ВСУ назвал участок, где бушуют 2/3 боев всего фронта

За минувшие сутки 2/3 боев всего российско-украинского фронта состоялись в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Там зафиксировано 45 боевых столкновений.

Об этом в субботу, 9 марта, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

По его словам, россияне нанесли 29 авиаударов, 4 ракетных удара, 98 ударов дронами-камикадзе, совершили 1056 обстрелов.

"Оперативная обстановка сложная, но контролируемая. Наши войска продолжают уничтожать российских захватчиков. Выполняют огневые задачи артиллерия, авиация, ударные беспилотные авиакомплексы", – заверил генерал Тарнавский.

Общие потери противника за сутки составили:

в живой силе – 346 человек (убитыми и ранеными),

вооружение и военная техника – 61 единица, не считая БпЛА. В частности, это 1 танк, 16 боевых бронемашин, 15 артсистем, 2 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 20 автомобилей и 6 единиц спецтехники.

нейтрализовано средствами РЭБ или сбито 238 БпЛА разных типов.

Кроме того, Силы обороны уничтожили еще 4 важных объекта врага, среди которых командный пункт и блиндажи.

Среди пораженной вражеской техники – станции РЭБ "Гроза", "Житель" и "Леер-3". Также уничтожена машина для минирования, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", 3 ударные дроны "Shahed-136", 3 "Ланцеты", 1 БпЛА "Суперкам" и т.д.

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