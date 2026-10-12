«Ему нужно 5 беспилотников»: Кулеба объяснил, как Путин втянет Европу в войну

Дмитрий Кулеба / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин может готовиться к более широкому противостоянию с европейскими странами.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

Реклама

Кулеба, занимавший пост министра в 2020-2024 годах, считает, что подготовка России к войне и антиевропейская пропаганда свидетельствуют о возможных планах Путина по атакам на Европу.

Реклама

«В России разжигается антиевропейская истерия, которую я расцениваю как подготовку к более широкому конфликту с Европой. Нам (украинцам — ред.) не нужно вас втягивать — Путин сам втянет вас в войну», — сказал дипломат.

По словам европейских чиновников, в последние месяцы Москва активизировала гибридную кампанию по всей Европе. Россия использует кибератаки, диверсии и дезинформацию, пытаясь нарушить работу критически важной инфраструктуры и ослабить поддержку Украины.

Кулеба назвал попытку атаки беспилотников в аэропорту Лейпцига признаком «ужесточения подготовки» к наступлению на европейском континенте.

«Они видят, как работают ваши спецслужбы. Они видят, как действуют ваши силовые структуры. Они видят вашу реакцию и делают выводы».

Реклама

В то же время, как отметило издание, Кулеба не считает, что Россия готовит полномасштабное наступление за пределами Украины. По его мнению, Кремль, вероятно, будет пытаться атаковать страны НАТО с помощью беспилотников, нацеленных на ключевые объекты инфраструктуры, чтобы проверить готовность Североатлантического союза к противодействию.

«В действительности России не нужно еще 400 тыс. человек, чтобы вести эту войну. Ей нужно пять беспилотников», — считает эксминистр.

Он отметил, что в случае нападения европейские страны могут потребовать консультаций в рамках НАТО и призвать к воздержанию. Однако, по его мнению, такая реакция лишь подтолкнет Путина к следующему шагу.

«У него всегда будет достаточно беспилотников и ракет», — предупредил Кулеба.

Реклама

Кроме того, как отметило издание, бывший украинский министр больше не верит, что Путина можно убедить завершить войну путём переговоров.

«Он не ищет решения или перерыва, и не наступит момент, когда он начнет их искать. Путин — это гарантия войны. Любой, кто придет после Путина, — шанс на мир».

По словам Кулебы, попытки вести переговоры с Путиным или добиваться мира являются пустой тратой времени.

«Чем быстрее мы смиримся с реальностью, тем более эффективную политику сможем разработать для реагирования на нее», — отметил он.

Дипломат также пояснил, что у Путина принципиально иной взгляд на мир и международные отношения.

«Для него решение, выгодное обеим сторонам, — не лучший вариант. Для него мир устроен по принципу победы и поражения: одна сторона должна победить, а другая проиграть», — пояснил Кулеба.

Какой будет зима для Украины

Бывший глава МИД также предупредил, что Украину ждет тяжелая зима, поскольку Россия усилила атаки на мирное население, пытаясь сломать его дух.

Кулеба объяснил, почему, по его мнению, Москва резко увеличила интенсивность авиаударов.

«Бомбардировка городов — прямое следствие неспособности России победить Украину на поле боя. Главная цель российских беспилотников и ракет — воля украинцев к сопротивлению, а также решимость друзей Украины за рубежом продолжать оказывать ей поддержку».

Кулеба убежден, что Кремль стремится парализовать Украину. В то же время, он сомневается, что России удастся достичь этой цели.

На вопрос о том, может ли РФ сломить украинское сопротивление, эксминистр ответил, что Украина слишком большая, мобильная и адаптивная.

«Поэтому мы переживем эту зиму, но цена будет гораздо выше, чем в прошлом году», — заявил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает, что европейские страны не смогут длительно противостоять ее намерениям продолжать войну против Украины.

Мы ранее информировали, что Путин пытается продвинуть позиции Москвы сразу по нескольким направлениям и рассчитывает, что европейские страны постепенно потеряют готовность и возможность поддерживать Украину.

Новости партнеров

Новости партнеров