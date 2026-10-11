Россия готовит покушения на руководителей оборонпрома ЕС

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Россияне активизировали попытки физической ликвидации топ-менеджеров оборонных компаний в Европе. Поэтому предприятия существенно усиливают персональную охрану своих руководителей. Как сообщают западные разведки, на фоне застоя на фронте в Украине и росте давления на собственную экономику, в России отдали приказ расширить масштабы саботажа и «гибридных» операций, чтобы подрывать поддержку Киева в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Financial Times.

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Россия хочет устранять руководителей европейского оборонпрома

Источники в пяти европейских спецслужбах в разговоре с журналистами подтвердили, что физические покушения на гражданских в Европе — инструмент, который раньше считался табу даже среди российских спецслужб. Но теперь они становятся все более важной частью новых планов Кремля.

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Под прицелом российских оперативников оказались топ-менеджеры крупных оборонных гигантов и даже руководители и ключевые сотрудники небольших компаний, особенно тех, которые производят беспилотники или комплектующие к ним.

«Уровень угрозы в Европе вырос. Как для имущества, так и для людей», — отметил высокопоставленный чиновник одной из европейских разведок.

В ответ на новые вызовы Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) значительно активизировало работу с руководством и сотрудниками немецких оборонных предприятий. Спецслужба, в частности, официально рекомендует компаниям привлекать частные подразделения личной охраны.

«Россия занимается целенаправленным планированием актов насилия против отдельных лиц, которые совершаются государственными или подконтрольными государству субъектами», — обратился к немецким парламентариям в понедельник глава BfV Зинан Селен.

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Ряд руководителей оборонных компаний на условиях анонимности подтвердили FT, что в течение последних шести месяцев они существенно усилили меры личной безопасности после рекомендаций правительственных служб. Другие чиновники отметили, что пользуются сопровождением охраны преимущественно во время заграничных командировок.

Как ГРУ изменило тактику

Организация «мокрухи», как ее называют сами российские спецслужбы, возложена преимущественно на Главное разведывательное управление (ГРУ) РФ. Ведомство адаптировало свои подходы — оперативники чаще привлекают организованные преступные группировки и перестраивают трансграничные агентурные сети.

Сбор данных, логистику, планирование и выполнение теперь распределяют между разными ячейками и исполнителями. Россияне начали отказываться от использования агентов-”одноразок», которых раньше вербовали за деньги в Telegram-каналах.

Часть российских замыслов удалось разоблачить и остановить еще на стадии подготовки. В других случаях зафиксирована подозрительная активность — в частности, наблюдение за повседневной жизнью потенциальных жертв как дома, так и на рабочем месте.

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При этом для достижения целей Кремлю необязательно доводить покушения до конца.

«Главная цель с российской точки зрения все еще психологическая. Уже только тем, что люди начинают чувствовать себя потенциальными мишенями, они достигают своей цели. Они хотят, чтобы люди дважды подумали, прежде чем вести дела с Украиной», — объяснил один из представителей разведки.

Дилетанты и финансовое бремя

В то же время, специалисты отмечают, что во многих ситуациях действия российских агентов остаются любительскими и легко нейтрализуются. Однако это создает дополнительную нагрузку на контрразведку, которая теперь должна проверять какие-либо подозрительные сигналы.

Европейские консалтинговые компании наблюдают резкий рост спроса на услуги защиты персонала со стороны оборонных, энергетических и инфраструктурных предприятий.

В самом оборонном секторе предупреждают, что затраты на усиленную охрану объектов и топ-менеджмента становятся тяжелым финансовым бременем, особенно для молодых стартапов. Один из руководителей признался, что недавно вынужден был перенести одно из производств в Западной Европе на новое место, чтобы обезопасить его от российских угроз.

Напряженность в европейской обороне сохраняется еще с начала 2024 года, когда американские и немецкие спецслужбы сорвали российское покушение на Армина Паппергера — главу немецкого концерна Rheinmetall. Тогда разведка пришла к выводу, что Москва готовила показательное убийство высокого уровня, избрав Паппергера из-за его активной и публичной позиции по вооружению Украины.

Сам руководитель Rheinmetall позже подтвердил, что сейчас находится под круглосуточной охраной полиции и частных охранных структур.

РФ пыталась убить руководителя оборонного предприятия

Напомним, СБУ и Нацполиция предотвратили теракт против руководителя оборонно-промышленного предприятия в Киевской области, который готовила ФСБ. Под водительское сиденье его автомобиля прикрепили самодельную взрывчатку из 1 кг гексогена. Правоохранители заблаговременно обнаружили и обезвредили устройство, которое россияне планировали взорвать дистанционно, отслеживая процесс через замаскированную онлайн-трансляцию.

Исполнителем оказался 63-летний переселенец из Луганской области, которого в феврале завербовала ФСБ из-за находящегося в России сына. По инструкциям кураторов мужчина забрал компоненты из тайника, собрал взрывчатку и установил ее вместе с камерой наблюдения.

Сразу после этого подозреваемый уехал в Польшу, но, благодаря оперативно переданной информации от СБУ, польские правоохранители задержали его при попытке выехать в РФ через Беларусь. Мужчине заочно сообщили о подозрении в законченном покушении на теракт, сейчас идет процедура его экстрадиции в Украину.

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