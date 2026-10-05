Еще одна страна стягивает войска к границе с РФ и готовится к вторжению - FT

Военные Эстонии / © Associated Press

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Эстония передислоцирует ключевую бригаду из Тапы в Йихву в 50 км от российской границы в рамках новой стратегии «активной обороны».

Об этом сообщает издание Financial Times.

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«Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», — заявил полковник Тармо Кундла, командир Первой эстонской бригады.

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В Иихве сейчас строятся новые крупные объекты для размещения солдат. Параллельно в приграничной Нарве строится база, рассчитанная на 1000 военнослужащих.

Стратегическая переориентация произошла после того, как эстонские военные, наблюдая за действиями России в Украине, пришли к выводу, что старая партизанская доктрина не сработает: Кремль не считается с потерями и борется за содержание захваченного, даже если все на нем уже уничтожено.

«Сдерживание не работает. Критический период для всех нас в странах Балтии — ближайшие один-четыре года», — заявил представитель эстонской военной разведки.

В то же время руководители вооруженных сил и разведки считают, что Россия не стремится к полномасштабной войне с НАТО, по крайней мере, в течение двух лет, но готовится к возможному будущему конфликту с Эстонией.

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Особое беспокойство военной разведки вызывает возможность ограниченной провокации против Нарвы — небольшого преимущественно русскоговорящего города на границе, что могло бы стать испытанием решительности НАТО и попыткой расколоть Альянс.

Как сообщалось, в ночь на 1 сентября воздушная тревога охватила восемь уездов Эстонии из-за вторжения неизвестных дронов. Военные зафиксировали беспилотники, летевшие вдоль восточной границы Эстонии и Латвии. Часть из них вошла в воздушное пространство страны. Для перехвата целей в небо подняли истребители НАТО.

Тем временем Польша готовится к войне с Россией. В Министерстве обороны страны раскрыли, что провокация со стороны Москвы может произойти в течение нескольких ближайших месяцев.

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