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Еще одна страна стягивает войска к границе с РФ и готовится к вторжению - FT
Эстония приступила к масштабному постоянному перемещению своих военных подразделений ближе к рубежам с Российской Федерацией и активно инвестирует в дальнобойное вооружение, способное поражать цели в глубоком тылу врага.
Эстония передислоцирует ключевую бригаду из Тапы в Йихву в 50 км от российской границы в рамках новой стратегии «активной обороны».
Об этом сообщает издание Financial Times.
«Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», — заявил полковник Тармо Кундла, командир Первой эстонской бригады.
В Иихве сейчас строятся новые крупные объекты для размещения солдат. Параллельно в приграничной Нарве строится база, рассчитанная на 1000 военнослужащих.
Стратегическая переориентация произошла после того, как эстонские военные, наблюдая за действиями России в Украине, пришли к выводу, что старая партизанская доктрина не сработает: Кремль не считается с потерями и борется за содержание захваченного, даже если все на нем уже уничтожено.
«Сдерживание не работает. Критический период для всех нас в странах Балтии — ближайшие один-четыре года», — заявил представитель эстонской военной разведки.
В то же время руководители вооруженных сил и разведки считают, что Россия не стремится к полномасштабной войне с НАТО, по крайней мере, в течение двух лет, но готовится к возможному будущему конфликту с Эстонией.
Особое беспокойство военной разведки вызывает возможность ограниченной провокации против Нарвы — небольшого преимущественно русскоговорящего города на границе, что могло бы стать испытанием решительности НАТО и попыткой расколоть Альянс.
Как сообщалось, в ночь на 1 сентября воздушная тревога охватила восемь уездов Эстонии из-за вторжения неизвестных дронов. Военные зафиксировали беспилотники, летевшие вдоль восточной границы Эстонии и Латвии. Часть из них вошла в воздушное пространство страны. Для перехвата целей в небо подняли истребители НАТО.
Тем временем Польша готовится к войне с Россией. В Министерстве обороны страны раскрыли, что провокация со стороны Москвы может произойти в течение нескольких ближайших месяцев.