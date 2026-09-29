Эстония вызвала российского дипломата «на ковер» после поджога оборонной компании в Таллине

Флаг Эстонии / © Associated Press

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Эстония официально обвинила Россию в организации поджога оборонной компании Milrem Robotics в Таллинне и вызвала временного поверенного в делах РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет The Guardian.

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По его словам, на основании информации, собранной Службой внутренней безопасности Эстонии, нападение на Milrem Robotics было «актом саботажа, организованным спецслужбами Российской Федерации».

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"Подобные действия абсолютно безответственны", - заявил Цахкна.

Он также сообщил, что причастных к поджогам уже задержаны и они больше не представляют угрозы национальной безопасности страны.

Цахкна назвал инцидент частью более широкой российской кампании в Европе, которая, по его словам, призвана запугать европейские страны и ослабить их поддержку Украины.

«Наш ответ будет прямо противоположным. Мы усилим как поддержку Украины, так и давление на Россию с целью прекращения ее агрессии», – заявил глава МИД Эстонии.

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В Кремле все отрицают

Москва отвергла обвинения Эстонии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал их «безосновательными» и заявил, что они якобы не соответствуют действительности.

"Подобные заявления безосновательны, необдуманны, абсолютно не соответствуют действительности и лишены какого-либо логического обоснования", - сказал Песков.

Поджог завода Milrem Robotics в Эстонии

Напомним, в ночь на 15 августа в Таллинне произошел пожар в здании компании Milrem Robotics, которая производит беспилотные наземные системы и поставляет свою продукцию Украине.

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По подозрению в организации поджога латвийские правоохранители задержали троих граждан Латвии. После инцидента премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявлял, что следствие проверяет версию о возможном саботаже и причастности России.

В то же время, латвийская Служба государственной безопасности тогда непосредственно не заявляла, что за поджогом стоит Москва. Подозреваемые были задержаны в рамках производства по возможной помощи иностранному государству в действиях против другой страны.

НАТО готовит сценарии на случай нападения России

Ранее сообщалось, что НАТО разрабатывает конкретные планы на случай возможного нападения России на страны Балтии. Речь идет о так называемой Концепции сухопутных боевых действий НАТО, которая предусматривает несколько этапов ответа.

Первый шаг — остановить российские ракетные и дроновые удары, в частности, из-за поражений систем, обеспечивающих такие атаки. Посреди возможных целей именуется Калининград, где размещены российские ракетные комплексы и ПВО.

Также вдоль границ с Россией и Беларуси планируется создать «автономную зону», где противника должны сдерживать дроны и беспилотные наземные системы без постоянного присутствия военных НАТО.

На следующем этапе концепция предусматривает удары по военной инфраструктуре и логистике внутри России – аэродромам, заводам, мостам и железным дорогам, чтобы ослабить поставки и сорвать дальнейшие волны наступления.

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