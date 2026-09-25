«Путин настроен серьезно»: аналитик предупредил о возможных ударах с «массовыми жертвами» в Европе

Владимир Путин. / © Associated Press

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«Фюрер» России Владимир Путин может попытаться шантажировать страны НАТО, нанеся удары по гражданским в популярных европейских туристических местах. Потенциальными целями могут стать Испания, Франция и Италия.

Об этом говорится в материале Daily Express.

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Возможны атаки на курорты Европы

Аналитик разведки Райан Макбет предупреждает, что Москва стремится заставить союзников выбирать между поддержкой Украины и риском втягивания в более масштабную войну. В то же время, американская разведка якобы предупредила европейские страны о возможном плане России запускать дроны с гражданских судов в Средиземном море.

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По словам аналитика Райана Макбета, Москва может рассматривать популярные туристические места во Франции, Италии и Испании как «мягкие цели», где атака могла бы повлечь массовые жертвы. Он предположил, что таким образом, Россия могла бы пытаться запугать страны НАТО и заставить их пересмотреть поддержку Украины.

«Это почти так, будто он говорит: „Я только что убил 20 ваших граждан. Теперь у вас есть выбор“. Ультиматум может состоять в том, что Путин скажет: „Или сто, двести тысяч ваших гражданских граждан погибнут в войне против меня, или вы просто откажетесь от Украины. Но он должен быть уверен, абсолютно уверен, что прав в этом вопросе“, — высказался Райан Макбет.

По его словам, Путин меньше всего хочет прямого вступления НАТО в войну. Ведь такой сценарий может не объединить, а наоборот расколоть Альянс. В то же время, если Путин просчитается, последствия этой ошибки он может уже не увидеть.

«Если Альянс вмешается, это может стать для него смертельной ошибкой», — заявил эксперт.

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Запуск дронов с судов в Средиземном море

Испанское издание El Mundo сообщило, что американская разведка якобы информировала европейские правительства о возможной операции России с дронами в Средиземном море. По данным источника, связанного с оборонными структурами Литвы, дроны Gerbera могут прятать в грузовых контейнерах на судах, а затем запускать из международных вод.

Премьер Польши Дональд Туск предупредил о возможном усилении российских действий в ближайшие недели и месяцы и не исключил, что эскалация может затронуть территорию Польши.

В то же время министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что информация о возможных атаках на Италию, Испанию и Францию не подтверждена. Он призвал не «подливать масла в огонь».

Угроза НАТО — последние новости

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Альянс готовится к возможному удару России. По его словам, увеличение количества гибридных атак в Европе вызывает беспокойство. Именно поэтому союзники ужесточили обмен разведывательными данными.

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Разведка Дании заявила, что РФ может напасть на ЕС уже в ближайшие месяцы. В частности, существует «низкий, но все больше риск» того, что Кремль отправит незначительное количество военных без опознавательных знаков на территорию соседнего государства под предлогом «защиты русскоязычного меньшинства».

Ранее Daily Express писало о том, что Москва планирует применить новое оружие против стран НАТО — скоростные беспилотники «Герань-5», способные нести почти вдвое больше взрывчатки. Их дальность полета более 960 км.

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