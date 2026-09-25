Целуются в океане: Кэтрин Зета-Джонс поздравила мужа с 82-летием и показала фото с ним

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

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Оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс трогательно поздравила своего мужа Майкла Дугласа с днем рождения. В день, когда голливудскому актеру исполнилось 82 года, 57-летняя актриса поделилась с поклонниками романтичным кадром из их совместного отдыха.

На фотографии супруги запечатлены прямо в океане. Кэтрин и Майкл стоят в воде и целуются, демонстрируя свои чувства перед камерой.

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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © Кэтрин Зета-Джонс/Instagram

Для поздравления Зета-Джонс выбрала именно этот интимный момент, показав, что спустя десятилетия вместе в их отношениях по-прежнему есть место романтике.

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«С днем ​​рождения, дорогой! Поцелуй в день рождения для моего мужа Майкла — разделить с тобой этот особенный день так же чудесно, как и сам этот день. Люблю тебя», — написала Кэтрин под снимком.

Отметим, Кэтрин и Майкл познакомились в конце 1990-х, а в ноябре 2000 года сыграли свадьбу в Нью-Йорке. У супругов двое общих детей — 26-летний Дилан и 23-летняя Кэрис. Пара регулярно делится совместными фотографиями и публично поздравляет друг друга с важными датами.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с их детьми, фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Примечательно, что супруги родились в один день — 25 сентября, однако с разницей в 25 лет.

Ранее, напомним, Кэтрин Зета-Джонс поздравила отца с 80-летием и показала фото с ним.

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