Цілуються в океані: Кетрін Зета-Джонс привітала чоловіка з 82-річчям і опублікувала фото з ним

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

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Оскароносна акторка Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала свого чоловіка Майкла Дугласа з днем народження. У день, коли голлівудському акторові виповнилося 82 роки, 57-річна акторка поділилася з шанувальниками романтичним знімком із їхнього спільного відпочинку.

На фотографії подружжя зображено прямо в океані. Кетрін і Майкл стоять у воді й цілуються, демонструючи свої почуття перед камерою.

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Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Для привітання Зета-Джонс обрала саме цей інтимний момент, продемонструвавши, що навіть після десятиліть спільного життя в їхніх стосунках, як і раніше, є місце для романтики.

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«З днем народження, коханий! Поцілунок у день народження для мого чоловіка Майкла — розділити з тобою цей особливий день так само чудово, як і сам цей день. Кохаю тебе», — написала Кетрін під знімком.

Зазначимо, Кетрін і Майкл познайомилися наприкінці 1990-х, а в листопаді 2000 року одружилися в Нью-Йорку. У подружжя двоє спільних дітей — 26-річний Ділан і 23-річна Керіс. Пара регулярно ділиться спільними фотографіями та публічно вітає одне одного з важливими датами.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас із своїми дітьми, фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Цікаво, що подружжя народилося в один день — 25 вересня, однак з різницею у 25 років.

Нагадаємо, раніше Кетрін Зета-Джонс привітала батька з 80-річчям і опублікувала фото з ним.

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